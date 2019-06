Titel-Thema: Erfolgreich im Job

Die Digitalisierung verändert die Welt, die Art zu arbeiten, und sie setzt viele Unternehmen und deren Mitarbeiter unter Stress. Die Formel dagegen – lebenslanges Lernen – klingt auch erst mal nach Mühe und Arbeit. Doch es ist oft einfacher, als es klingt. Capital zeigt, wie es geht und wie man den Spaß an der Arbeit behält

Unsere Themen

Trumps Gegenspieler: Ob der US-Präsident die Wiederwahl schafft, hängt maßgeblich an Notenbankchef Jerome Powell. Was will er?

Playmobil: Der neue Firmenchef Steffen Höpfner erzählt zum ersten Mal, wie die Spielzeugikone wieder angreifen will

Autoindustrie: Die neuen CO₂-Grenzen für Autos haben die Hersteller lange unterschätzt. Nun drohen Milliardenstrafen

Milliarden-Start-up: Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 ist Deutschlands wertvollstes Start-up – dank aggressivem Geschäftsgebaren und jahrelanger Geheimhaltung

Digitale Champions: Zum dritten Mal hat Capital die Innovationslabore deutscher Konzerne getestet. Deren Ergebnisse werden konkreter – was nicht nur Vorteile hat

Osram: Wie das Traditionsunternehmen für Leuchtmittel unter Druck geraten ist: Chronik eines Managementversagens

Brasilien: Präsident Bolsonaro hat in Europa einen katastrophalen Ruf. Deutsche Unternehmer in Brasilien setzen dagegen große Hoffnungen in ihn

Capital History: Die große Capital-Serie über die Revolutionäre der Weltwirtschaft, die mit ihren Ideen Branchen umgekrempelt haben. Teil zwei: wie Coco Chanel die Damenmode bis heute prägt

Fonds Français: Unbemerkt ist das französische Fondshaus Amundi zu Europas mächtigstem Vermögensverwalter aufgestiegen. Besuch bei einer heimlichen Weltmacht

Bilanzkniffe: Wie börsennotierte Unternehmen mit selbst erfundenen Kennzahlen ihre Ergebnisse verschleiern

Japans Comeback: 30 Jahre lang galt Japan als Land in der Dauerkrise. Zuletzt wuchs die Wirtschaft kräftig, die Aktienkurse stiegen. Wie lange hält der Aufschwung noch?

Duft-Spezial: Frische Farben, üppige Formen, betörende Düfte – das sind die angesagten Parfums dieses Sommers

