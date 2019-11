Es gibt nicht sehr viele Geldanlagen, die hierzulande einen so glänzenden Ruf genießen wie Gold. Fragt man die Deutschen, was sie für die sicherste Geldanlage überhaupt halten – welche also auch wertbeständig in extrem unsicheren Zeiten ist – so antworten fast 90 Prozent von ihnen: Gold. Vor allem die Jüngeren übrigens stimmen dieser Aussage dieser Tage auffällig oft zu.

Damit steht das Edelmetall zumindest in den Umfragewerten sogar noch stabiler da als seine schärfste Konkurrenzklasse: Immobilien. Die heißen zwar nicht umsonst gern Betongold, doch dass sie derzeit noch ein extrem sicheres Investment sind, glauben angesichts der explodierenden Kaufpreise inzwischen etliche Marktbeobachter nicht mehr so recht. Aber wird Gold seinem Ruf auch gerecht?

Fakt ist: Steigt der Goldpreis wie zuletzt, dann leuchten bei vielen Anlegern wieder die Augen. Denn genau so ein Preisanstieg wird – wie jeder sprunghafte Anstieg zuvor – als Beleg dafür gesehen, dass Gold eine glänzende Anlageidee ist. Fast 40 Prozent der Jüngeren unter 30 Jahren sagen aktuell, dass sie jetzt gern Gold kaufen würden. Bei den Älteren sind es zwar etwas weniger, knapp 30 Prozent nämlich, so ermittelten jüngst die Marktwächter der Verbraucherzentralen in einer repräsentativen Umfrage. Aber das sind trotzdem enorme Zustimmungsquoten.

Deutsche lieben Gold

Und auch wenn die tatsächlichen Kaufzahlen natürlich niedriger ausfallen als diese Absichtsbekundungen: Sehr viele Bundesbürger investieren tatsächlich in Gold. Deshalb galten die Deutschen laut Statistiken des World Gold Council zuletzt als Weltmeister der Goldkäufer, zumindest wenn man den Anteil der verkauften Barren, Münzen und Goldfonds zusammenzählt.

Man kann über diese Liebe zum Goldinvestment staunen, gerade wenn man sich die klassische Zurückhaltung hiesiger Anleger gegenüber vielen anderen Kapitalanlagen ansieht. Vor allem gegenüber jenen Investments, die stark im Wert schwanken. Aber genau das tut der Goldpreis ja auch.

Vielleicht vergessen das die meisten Menschen schlicht, wenn der Wert des Edelmetalls so schnell und unvermittelt steigt wie in diesem Jahr: Tatsächlich bewegte sich an der Goldfront jahrelang fast nichts mehr. Dann kam der März 2019 und ein neuer Höhenflug begann. Von März bis August stieg das Gold von rund 1100 Euro auf immerhin fast 1400 Euro, also um gut 27 Prozent. In Dollar gerechnet knackte es sogar wieder die magische 1500-er Marke, die für den Markt enorm wichtig war, weil sie als wichtige Begrenzungslinie nach oben galt. In der Tatsache, dass sie durchbrochen wurde, sahen viele ein Signal, dass es nun auch langfristig weiter aufwärts gehe. Es war ein Kaufsignal.

Kurzfristig notierte das Gold sogar bei rund 1550 Dollar. Doch inzwischen ist sein Kurs wieder um knapp sechs Prozent abgesackt. Aber: Auf Jahressicht konnten Anleger mit dem Edelmetall eine glänzende Rendite einsacken, fast 20 Prozent wären möglich gewesen.

Goldpreis in Dollar



source: tradingeconomics.com

Klingt super? Schon, vor allem wenn man sich die Wertentwicklung der Vergangenheit ansieht: Auf Dreijahressicht schaffte das Edelmetall unwesentlich mehr als diese 20 Prozent, nämlich auch bloß 23 Prozent. Auf zehn Jahre waren es 32 Prozent. Das bedeutet: Beinahe die gesamten Zugewinne der letzten zehn Jahre hat das Gold allein in den vergangenen zwölf Monaten hingelegt. Der Fairness halber muss man aber auch zu den 19 Prozent Kurssteigerung in 2019 sagen: Mit dem deutschen Aktienindex Dax wären ebenfalls 18 Prozent Plus drin gewesen.