Am ersten Tag der neuen Zeit­rechnung essen zwei Männer im zwölften Stock zu Mittag, zu ihren Füßen der Dax-Konzern, den sie aufspalten wollen. Guido Kerkhoff und Oliver Burkhard haben belegte Brötchen und Salat kommen lassen, sie essen während des Interviews, so sparen sie Zeit. In der Essener Thyssenkrupp-Zentrale ist dieser 1. Oktober dicht getaktet.

Tags zuvor hat der Aufsichtsrat die monatelange Hängepartie bei dem mehr als 200 Jahre alten Konzern beendet. Hat der Zweiteilung in eine Werkstoff- und eine Industriesparte zugestimmt. Einen neuen Oberkontrolleur gewählt. Und Kerkhoff und Burkhard für fünf weitere Jahre als CEO und Personalvorstand verpflichtet. Die Entscheidung fiel einstimmig. Offenbar haben die beiden einiges richtig gemacht. „Ja, wir sind auch keine Dösbaddel!“, platzt Kerkhoff heraus.

So kann man das sagen. Seine nicht vorhandene Chance hat der 50-jährige Niedersachse gut genutzt. Als Anfang Juli der langjährige Thyssenkrupp-Boss Heinrich Hiesinger überraschend zurücktrat und wenig später auch Oberkontrolleur Ulrich Lehner hinwarf, setzte der Aufsichtsrat Kerkhoff als Interimschef ein. Er galt als reine Übergangslösung. Für eine Neuausrichtung des Konzerns, sagte Kerkhoff damals selbst, habe er kein Mandat.

Nur elf Wochen später ist er der neue starke Mann. Wie hat er das geschafft?

Schicksalswochen

Capital hat Kerkhoff und Burkhard in den vergangenen Monaten wiederholt begleitet und zudem Vertreter der größten Anteilseigner, Aufsichtsratsmitglieder, Gewerkschafter und hohe Manager gesprochen. Es waren Schicksalswochen, in denen hinter den Kulissen der deutschen IndustrieIkone Thyssenkrupp unerwartete Machtverschiebungen stattfanden.

Drei Wochen vor dem ersten Tag der neuen Zeitrechnung: Durchs Foyer des nordrhein-westfälischen Landtags schleppen drei Bäcker eine Torte, groß wie ein Badelaken. Die Abgeordneten zelebrieren an diesem Morgen in Düsseldorf den Abschied vom Steinkohlebergbau. Ein paar Stockwerke höher sitzt in einem Besprechungszimmer Arbeitsminister Karl-Josef Laumann und sorgt sich um eine andere Ruhrpott-Institution: „Aus Sicht der Landesregierung“, sagt er, „müssen wir die Kräfte stärken, die an einem langfristigen Fortbestehen interessiert sind, nicht am schnellen Euro.“

Die Rede ist von Thyssenkrupp. Laumann trifft an jenem Tag Oliver Burkhard. Der Termin ist ein demonstrativer Schulterschluss von Politik und Management, um Gegendruck aufzubauen – gegen die Beteiligungsgesellschaften Cevian aus Schweden und Elliott aus den USA. Die beiden aktivistischen Investoren gelten als potenzielle Zerstörer, die den Konzern filetieren und die Einzelteile versilbern wollen. Aktivisten nennt man sie, weil sie sich gezielt Unternehmen aussuchen, die sie für Underperformer halten, um dann den Vorstand vor sich her- und den Aktienkurs nach oben zu treiben. Interessen von Arbeitnehmern haben dabei keine Priorität.

Cevian hält 18 Prozent an Thyssenkrupp, Elliott knapp drei. Damit sind die Aktivisten gemeinsam so stark wie die Krupp-Stiftung, die altehrwürdige Ankeraktionärin, die 21 Prozent besitzt und in ihrer Satzung vorsieht, „die Einheit des Unternehmens möglichst zu wahren“. Der Dissens dieser ungleichen Eigentümer hat Thyssenkrupp in diesem Sommer ins Chaos trudeln lassen.