In der heißen Phase der Vertragsverhandlungen Ende 2018 sprach der Verkehrsminister mit Topmanagern der geplanten Mautbetreiber häufiger als bekannt in diskreter Runde. Auch von einem Treffen am 29. November gibt es kein Protokoll

In der Affäre um die geplatzte Pkw-Maut gerät Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wegen seiner Informationspolitik immer stärker in Erklärungsnot. Nach Informationen von Capital gab es in der entscheidenden Phase der Verhandlungen über den Mautvertrag Ende 2018 mindestens ein weiteres Spitzengespräch mit Topmanagern der geplanten Betreiberfirmen Kapsch und CTS Eventim, das das Verkehrsministerium dem Bundestag bislang verschwiegen hat und das auch in den Akten zur Maut nicht dokumentiert ist. Konkret geht es um ein Treffen von Scheuer und seinem damaligen Staatssekretär Gerhard Schulz mit Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg und einem Topmanager von Kapsch am Morgen des 29. November im Ministerium in Berlin.

Wegen zweier „Geheimtreffen“, über die der „Spiegel“ Mitte September berichtet hatte, war Scheuer bereits unter Druck geraten. Demnach traf sich der Verkehrsminister zweimal persönlich mit den Topmanagern der geplanten Betreiberfirmen, um brisante Themen zu besprechen – einmal am 22. November 2018 sowie einen Tag nach dem negativen Maut-Urteil des Europäischen Gerichtshofs am 19. Juni. Im Bundestag hatte Scheuer die Treffen zuletzt als „nicht geheim“ und „ganz normal“ verteidigt. Allerdings musste sein Ministerium später einräumen, dass zu den beiden Spitzengesprächen „weder vorbereitende noch nachbereitende Vermerke“ angefertigt und zu den Akten gegeben wurden. In der Folge interessiert sich nun die Opposition im Bundestag für die Kontakte der Ministeriumsspitze mit führenden Vertretern von Kapsch und Eventim.

Auch zu dem bislang unbekannten Spitzentreffen am 29. November finden sich in den Dutzenden Aktenordnern zur Maut, die das Verkehrsministerium dem Bundestag übergeben hat, keinerlei Hinweise – ungeachtet der Tatsache, dass Scheuer dem Parlament wiederholt „maximal mögliche Transparenz“ versprochen hatte. Dagegen beinhalten die Akten Protokolle mehrerer „Aufklärungsgespräche“, die Beamte des Verkehrsministeriums in der Schlussphase der Verhandlungen Ende November und Anfang Dezember mit Vertretern der Bieterfirmen Eventim und Kapsch geführt haben. An den „Aufklärungsgesprächen“ waren auch Berater und Anwälte beider Seiten beteiligt.

Ausweislich der Akten, die Capital vorliegen, fanden die Gespräche auf Arbeitsebene am 22., 23., 26. und 27. November sowie am 4., 5. und 7. Dezember statt. Zu dem Gespräch im engsten Kreis am 29. November fehlt dagegen nicht nur ein Protokoll. In den gesamten Akten, die das Ministerium an den Bundestag übergeben hat, gibt es keinerlei Hinweise, dass Scheuer persönlich in die Verhandlungen involviert war.

Das Spitzentreffen bei Scheuer am 29. November fiel in eine brisante Phase der Vertragsgespräche. Das finale Angebot von Eventim und Kapsch für den Betrieb der Maut lag um rund 1 Mrd. Euro über dem Haushaltsrahmen von 2,08 Mrd. Euro, den der Bundestag für den Betrieb und die automatische Kontrolle der sogenannten Infrastrukturabgabe bis 2032 bewilligt hatte. Ein zentraler Punkt der Gespräche zwischen dem Verkehrsministerium und den geplanten Betreibern war daher in dieser Zeit die Frage, wie sich die Kosten für den Mautbetrieb reduzieren lassen. Ziel war es, den vorgesehenen Betreibern einen Weg zu eröffnen, ein überarbeitetes Angebot vorzulegen, das sich in dem vom Parlament vorgegebenen Haushaltsrahmen bewegt.