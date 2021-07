Es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass Unternehmer der wirtschaftsnahen FDP Geld spenden – die 500.000 Euro, die Anfang Juli von einer zehnköpfigen Gruppe an Gründern der Partei zugingen, waren aber dann doch besonders. Öffentlichkeitswirksam via „Bild“-Zeitung und Twitter verkündete „Höhle der Löwen“-Investor Frank Thelen, der die Spender zusammengetrommelt hatte, er wolle damit eine rot-rot-grüne Regierung verhindern – denn die würde „verheerende Folgen für Deutschland“ haben.

Wie das die anderen aus der Spendergruppe sehen und ob sie die Furcht vor einer linksgrünen Koalition teilen, das war bislang nicht bekannt – denn bis auf Thelen und die beiden Gründer Julian Teicke (Wefox) und Tao Tao (Get Your Guide) wollte keiner der Geldgeber öffentlich genannt werden. Nun äußert sich Tao, COO und Mitgründer des Berliner Travel-Tech-Unternehmens Get Your Guide, gegenüber Capital erstmals zur Spendenaktion – und rückt dabei von Frank Thelen ab.

Capital: Herr Tao, wie hat sich die Gruppe eigentlich zusammengefunden?

TAO TAO: Es wird viel darüber gesprochen, wie es um Partei A gegen Partei B geht – Inhalte kommen dabei immer zu kurz. Wichtiger war mir: Was gibt es für interessante Themen? Wer hat spannende Wahlprogramme? Das von der FDP fand ich in puncto Entbürokratisierung, Digitalisierung und weiterer Punkte besonders spannend. Mit gleichgesinnten Unternehmerinnen und Unternehmern haben wir dann überlegt, wie wir solche Ideen im Wahlkampf in den Vordergrund stellen können. Und dann wollten wir den Worten Taten folgen lassen – und haben gespendet.

Und für mächtig Wirbel gesorgt.

Wir hoffen auf einen Wettkampf der Ideen. Deswegen fand ich gut, dass die Debatte auf Twitter eine gewisse Kante hatte und etwas dadurch an Popularität gewonnen hat. Aber jetzt glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir auch die Inhalte nach vorne stellen.

Das wäre wahrscheinlich besser gelungen, wenn Sie alle mit Ihrem Namen zu der Spende gestanden hätten. Warum sind die meisten in der Gruppe anonym geblieben?

Wir wollen die Gründer und Gründerinnen bewusst von ihren Unternehmen trennen. Frank Thelen, Julian Teicke und ich waren bereit, das öffentlich zu machen. Die Gruppe ist aber sehr divers, wir sind Deutsche und Nicht-Deutsche jeglicher politischer Ausrichtung. Nicht alle aus unserer Gruppe sind einer Partei zugewiesen. Viele von uns unterstützen auch noch andere Parteien und haben Mitarbeiter, die andere politische Präferenzen haben. Leider ist die Trennung zwischen dem Unternehmer als Privatperson und als Vertreter seines Unternehmens nicht immer ganz einfach.

Aber Sie können als Trio für die Gruppe sprechen, was die inhaltlichen Ziele angeht?

Wir sehen uns eher als eine Gruppe Gleichgesinnter. Jeder von uns findet gewisse Inhalte der FDP gut. Ich habe zum Beispiel einen ganz anderen Schwerpunkt als Frank Thelen. Für mich sind Themen wie Einwanderung, Digitalisierung oder Bildung wichtig. Frank hat das Thema Klimawandel und Technologieführerschaft angesprochen.

Sehen Sie keinen Widerspruch darin, durch die Spende in der Öffentlichkeit Themen platzieren zu wollen, während ein Großteil der Gruppe anonym bleibt?

Wir wollen uns nicht als Unternehmer nach vorne stellen. Am liebsten wäre uns, alle Leute würden sich die Wahlprogramme durchlesen und auf dieser Grundlage ihre Wahlentscheidung treffen. Das ist aber unrealistisch. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten mit dieser Spende ein Augenmerk auf das Wahlprogramm der FDP legen. Punktuell können wir dann ein paar Inhalte aufgreifen und pushen. Gut wäre, wenn alle Parteien unsere Ideen aufgreifen würden. Persönlich stehe ich vor allem für Entbürokratisierung, Digitalisierung, Bildung, Forschung und Immigration. Punkte, die eben dezidiert im Wahlprogramm der FDP stehen.

Schaut man sich die Debatte der vergangenen Wochen an, könnte man meinen, neun Gründer haben Frank Thelen 500.000 Euro dafür gegeben, dass er eine Bühne bekommt, um zu behaupten, eine grün-rot-rote Regierung habe „verheerende Folgen für den Standort Deutschland“. Teilen alle aus der Gruppe diese Aussage?

Für mich geht es nicht darum, gegen eine konkrete Partei zu sein, sondern für etwas, also in erster Linie um Inhalte. Frank ist ein leidenschaftlicher Mensch, der auch eine sehr klare Kante zeigt. Jeder macht das, was er für richtig hält. Und dass Frank durch seine Aussagen sehr viel Reichweite erreicht hat, ist eine Frage der Perspektive. Meine Eltern haben davon beispielsweise nichts mitbekommen. Deshalb glaube ich: Es war ein guter Anstoß zum Spiel. Aber jetzt muss man über Inhalte sprechen.