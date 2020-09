Mit unserem neuen Digitalprodukt Capital+ liefern wir Ihnen ab sofort noch mehr Inhalte online. Wir bieten registrierten Nutzern künftig zusätzliche Analysen und Kommentare, noch mehr Lesekomfort und frische Perspektiven auf die Welt der Wirtschaft – das alles werbefrei. Capital+ nimmt dabei vor allem die persönlichen Finanzen in den Blick: Geldanlage, Vermögensaufbau, Versicherungen oder Immobilien. Capital+ ist als digitales Angebot die perfekte Ergänzung zum Magazin: Denn Sie bekommen nicht nur alle Inhalte aus der gedruckten Ausgabe, sondern jeden Tag zusätzlich exklusive Berichte und Analysen. Ob in Print oder digital, für alle Kanäle gilt: Capital ist die Marke, mit der Sie weiterkommen. Wir schaffen Orientierung, wir ordnen ein, wir wollen Sie dabei unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen und die turbulente Welt der Wirtschaft zu verstehen.

Was Sie bei Capital+ erwartet …

… ein Plus an Wirtschaft und Finanzen

Damit Sie das Beste für Ihr Geld herausholen, braucht es die Übersicht im Dickicht der Produkte und bei den großen Trends der Weltwirtschaft. Wir schauen auf beides: auf die großen Themen, als auch auf die einzelnen Angebote. Wir machen das seit 1962 mit großer Leidenschaft, unabhängig und überraschend – und suchen immer neue Perspektiven.

Unsere Redakteure recherchieren rund um den Globus, wie sich die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte entwickeln. Wir spüren Trends auf und brechen Sie runter: Was bedeuten sie für Ihre Branche, Ihr Unternehmen, Ihre Karriere – und Ihr Depot?

… ein Plus für Ihren Geldbeutel

Capital+ bietet Ihnen einen Rundumblick zu allen finanziellen Entscheidungen in ihrem Leben. Seit Jahren führen wir Tests, Rankings und Studien durch, die in ihrem Segment Maßstäbe setzen oder als „Goldstandard“ gelten. Wir nehmen Finanzprodukte und deren Anbieter unter die Lupe und prüfen, was sich wirklich lohnt. Nutzer von Capital+ bekommen Zugang auf sämtliche Ergebnisse und Datenbanken.

Daneben können Sie neu konzipierte Dossiers nutzen, die wichtige finanzielle Entscheidungen Schritt für Schritt erläutern, wie eine Art „Masterclass“. Experten der Capital-Redaktion erklären, was Sie über Immobilienkauf, Vermögensaufbau, Versicherungen und Geldanlage wissen müssen.

… ein Plus an spannenden Geschichten

Schillernde Persönlichkeiten, bahnbrechende Geschäftsideen und schwarze Schafe mit dubiosen Geschäftspraktiken – neben den harten Fakten ist die Wirtschaftswelt voller spannender Geschichten. Capital+ erzählt in seiner Rubrik History & Crime von innovativen Gründern, deren Unternehmungen die Wirtschaftswelt revolutioniert haben und schockierenden Wirtschaftsverbrechen, die nicht nur die Ermittler in Atem hielten.

… ein Plus an Hörerlebnis

Capital schreibt nicht nur über die Wirtschaft, sondern ist auch mit seinen Podcasts hautnah bei den Unternehmern und den Entwicklungen ihrer Branchen. Capital+ bietet alle Capital-Podcasts auf einen Blick. Dazu gehören auch „Die Stunde Null“ von und mit Capital-Chefredakteur Horst von Buttlar und exklusiv der neue Audible-Podcast zur Serie „Meine erste Million“ mit Autorin und Moderatorin Ronja von Rönne. Außerdem stehen ausgewählte Stücke auch im Vorlesemodus bereit.

… ein Plus an Lesekomfort

Ob unterwegs oder in der Pause – wenn es mal schnell gehen muss, passt sich Capital+ mittels Wiedereinstiegsfunktion an Ihren Lesefluss an und springt beim nächsten Besuch auf Ihre letzte Lese- oder Hörposition. Die geschätzte Lesedauer über jedem Artikel erlaubt außerdem eine bessere Zeiteinteilung bei der Lektüre. Interessante Artikel können Sie in der Merkliste abspeichern und später darauf zurückkommen. Damit Sie nichts verpassen, hält der wöchentliche Newsletter von Capital+ Sie mit allen Empfehlungen der Redaktion auf dem Laufenden.