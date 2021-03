Unfall in Hamburg

In Hamburg wecken die Schlagzeilen um die Ever Given Erinnerungen. Am 10. Februar 2019 hatte das Containerschiff bereits einen Unfall auf der Elbe. Bei der Einfahrt in den Hamburger Hafen brachten heftige Windböen das Schiff vom Kurs ab und drückten es in Richtung Fähranleger. Dort kollidierte es mit einer 25 Meter langen Fähre. Die "Finkenwerder" war nach der Kollision ein Totalschaden, Passagiere waren zu dem Zeitpunkt keine an Bord. Damals entstand ein Sachschaden von 1 Mio. Euro. Die Blockade des Suezkanals dürfte deutlich mehr kosten: Allein die Versicherungssumme für den Schaden am Schiff und den Maschinen könnte Schätzungen zufolge mehr als 100 Mio. Dollar umfassen. Auch Schadensersatzforderungen der wartenden Reedereien könnten anfallen und Millionen Dollar kosten.