Die Lieferkette von Asien nach Europa oder in die USA bleibt angespannt: Für die hohe Nachfrage nach Konsumgütern aus China gibt es zu wenige Frachtschiffe und Container. Im ersten Pandemiehalbjahr 2020 hatte zunächst absolute Flaute geherrscht, im zweiten Lockdown brummen die Geschäfte der Reedereien nun.

Die Folge: Es gibt weltweit einen Warenstau, die Häfen sind überfüllt. Vor allem wer in China einkauft, muss sich auf lange Wartezeiten einrichten. Alles was schwimmen kann, ist auf dem Wasser, berichten Insider. Angesichts der hohen Nachfrage sind die Frachtpreise teils um das Zehnfache gestiegen, wie Unternehmer ntv.de bestätigen. Die Schiffe sind so voll, dass bei schwerem Seegang offenbar auch mehr Container über Bord gehen.

Wenn sie plötzlich zu Hunderten im Ozean treiben, wie kürzlich im Pazifik vor Japan gesichtet, ist das nicht nur gefährlich für die Seeschifffahrt. Es stellt sich auch die Frage, wie es dazu kommen kann. Umso mehr, wenn die Lage so angespannt ist, und sich solche Vorfälle häufen, wie es zuletzt der Fall war. In den vergangenen Monaten wurden nach offiziellen Angaben allein sechs Unfälle dieser Art gemeldet. Mehr als 3000 Container gingen verloren. Die Dunkelziffer havarierter Containerschiffe gilt als hoch.

Der schwerste Vorfall ereignete sich im November auf dem japanischen Frachter One Apus, als bei 16 Meter hohem Wellengang 1800 Container ins Meer stürzten. Mitte Januar büßte die Maersk Essen bei ebenfalls schwerer See 750 von ihren 13.000 Containern an Bord ein. Ihr Schwesterschiff Eindhoven vor zwei Wochen noch einmal 260. Beide Schiffe der Maersk-Reederei befanden sich voll beladen auf der Fahrt von Xiamen in China nach Los Angeles. Den Schaden, den aus der Verankerung gerissene Kisten auf den Schiffen anrichten, zeigen Videos von der One Apus und der Maersk Essen. Letztere musste nach dem Unglück in Mexiko Zwischenstopp machen.

Hochbetrieb auf den Weltmeeren

Die Besatzungen blieben unverletzt. Trotzdem bereiten die Vorfälle der Schifffahrt Sorgen. Auch Analysten und Versicherer sind hellhörig geworden. Dass die Frachter bei schlechten Wetterbedingungen Ladung verlieren, passiert immer wieder. Doch in diesem Winter sind die Verluste deutlich höher als üblich. Laut der in Washington ansässigen Handelsfirma World Shipping Council meldeten die rund 5500 Frachtschiffe, die über die Weltmeere fahren, zwischen 2008 und 2019 im Schnitt 1320 über Bord gegangene Container pro Jahr. Das ist weniger als die Hälfte.