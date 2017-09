Nach Wahlen werden gern Zäsuren und neue Epochen ausgerufen oder eine Ära beendet. So war es 1998 mit dem Ende der „Ära Kohl“, die er wiederum 1982 mit der „geistig-moralischen Wende“ eingeleitet hatte. Und nach der Wahl 2009 bemühte Guido Westerwelle erneut die „geistig-politische Wende“. Wie groß dann tatsächlich die Zäsur oder Wende war, ist eine ganz andere Frage – manchmal versackte sie auch schnell im Alltag, den Mühen der Ebene oder der harten Wirklichkeit. Oder die Wende ging ganz anders aus.

Was neu ist an der Zäsur, die wir Sonntag erlebt haben, ist, dass sie weniger die Dynamik und Botschaft einer neuen Regierung unterstreichen soll. Sie bedeutet eine neue Spaltung: Die AfD ist nun im Bundestag, als größte kleine Partei, im Osten sogar als zweistärkste oder mancherorts als stärkste Kraft, und diese tektonische Verschiebung frisst seitdem allein 80 Prozent der entsetzten Nachwahlanalyse, mit verstörenden Bildern und denkwürdigen Sätzen. Verstörend und denkwürdig weil:

Die SPD bejubelt Martin Schulz wie einen Wahlsieger und scheint entsetzt und erleichtert zugleich zu sein.

Martin Schulz fängt erst in der Elefantenrunde mit Wahlkampf an.

Mehrmals wird in Talkshows erinnert, dass die SPD sich 1933 im Reichstag gegen die Nazis stellte (Was hat das mit der Wahl zu tun?)

Angela Merkel hätte sich gerne ein paar Prozentpunkte mehr erhofft

Der Wahlsieger FDP findet es unverantwortlich, dass die SPD nicht mehr regieren will

Keiner will so richtig mit Merkel („Ich als Bundeskanzlerin“) regieren

Die AfD wird gefragt, ob sie im neuen Bundestag etwa provozieren will

Aber alle freuen sich auf neue Debatten im Bundestag, als ob halb Deutschland jeden Tag stundenlang Phoenix schaut

Das war natürlich politische Schnappatmung nach der Wahl – denn so richtig uneingeschränkt gefreut hat sich nur die AfD. Bei Grünen und FDP spürte man im Jubel schon die Vorahnung der neuen Last der Verantwortung. Und bei der SPD im Schock auch ein seltsames Erlöstsein, der Absturz als Befreiungsschlag (Mit 25 Prozent hätte man weiter regieren müssen.)

Umso wichtiger ist es nun, in der Panik des Moments nicht in einen Modus der Panik zu verfallen, denn es gibt Wichtigeres als die AfD, und dazu sind fünf Erkenntnisse wichtig.

I. Wir gehören nun zur Normalität in Europa

Deutschland beendet einen positiven Sonderweg: Bisher konnten wir, wenn man die Linke mal ausklammert, reine Protestparteien aus dem Bundestag heraushalten. Unsere europäischen Nachbarn leben seit Jahren damit, kämpfen und streiten mit den Wahren Finnen, den Schwedendemokraten, der Dänischen Volkspartei, dem Front National in Frankreich, der UKIP in Großbritannien, der Lega Nord in Italien, der FPÖ in Österreich, der Partei für die Freiheit in den Niederlanden. Und dort spielen die Parteien oft schon in einer ganz anderen Größenliga. Nachdem, was Deutschland seit 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise erlebt hat und noch einen größeren Teil als vermutet umtreibt, sind knapp 13 Prozent fast noch ein mildes Ergebnis. Was aber auch heißt: Wenn all diese kleinen und großen Länder mit populistischen Parteien einigermaßen fertig geworden sind, wird es Deutschland auch gelingen – ohne dass die SPD dauernd mit Tremolo an das Ermächtigungsgesetz erinnern muss.

Und man kann von diesen Ländern lernen. Die reflex- und phrasenhafte Distanzierung von Nationalismus und Rassismus als Ouvertüre jeder Talkshowsprechblase wird uns kaum bis 2021 tragen. Auch nicht die Phalanx der Empörung über jeden verirrten (oder eben doch wohl kalkulierten) Halbsatz eines AfD-Politikers. Muss man sich wirklich allem und jedem Quatsch „entschieden entgegenstellen“? Zumal die Empörung des „Establishments“, das sehen wir auch in den USA, die Reihen eher schließt: Dieser ganze Wust aus Pseudo-Skandalen und Entgleisungen der vergangenen Wochen, um Alice Weidels syrische Putzfrau und Schweinesystem-Mails, um Alexander Gaulands Entsorgungsfantasien und Jagdfieber, hat eher mobilisiert als abgeschreckt. Jetzt erst recht, denken die Anhänger dann, wir zeigen es euch.

II. Wir sind nur relativ gespalten

Deutschland zeigt sich nach der Wahl gespalten, ja. Aber es ist eine relative Spaltung, kein unheilbarer Riss und monströser Graben, der zwei Hälften trennt. Wenn man die Linkspartei dazuzählt, hat zwar mehr als jeder fünfte Wähler für Parteien am extremen Rand gestimmt. (Die Linke wird immer automatisch zu den „demokratischen Parteien“ gezählt – das Programm ist über weite Strecken auch abenteuerlich.) Der Rest aber hat für demokratische Parteien gestimmt, die FDP und Grüne wurden deutlich gestärkt.

Man muss nun aufpassen, dass man nicht jede Narration der Zerrissenheit, die wir etwa über die USA lesen, auf unser Land projiziert. Die politische Kultur kennt weiter Maß und Mitte, die politische Führung ist berechenbar, der Wohlstandszuwachs erreicht noch breite Schichten, die Institutionen sind intakt und nicht dysfunktional wie etwa in Washington. Die Spaltung ist nur auf einer Ebene besorgniserregend: in Ostdeutschland.