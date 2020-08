#9 Sony

Sony-Fans müssen leidensfähig sein. Wer seit Walkman-Zeiten auf Design und Innovationskraft des japanischen Elektronikkonzerns setzt, braucht einen langen Atem. Wie effektiv sich ein Hersteller selbst sabotieren kann, zeigte Sony mit seinem Mini-Disc-System. Das war beim Übergang von der CD zu digitalen Inhalten der Konkurrenz weit voraus. Die beschreibbaren Datenträgerscheiben in transparenten Plastikhüllen waren außerdem so cool, dass sie in Filmen wie „Matrix“ zum Einsatz kamen. Irrsinnige Copyright-Vorkehrungen aber führten dazu, dass Nutzer ihre eigenen Mikrofonaufnahmen nicht auf den Computer kopieren durften. Sony-Handys sind ebenfalls mehr eine Sache für Liebhaber. Der PlayStation-Hersteller konnte zuletzt aber mit einem extremen 21:9-Bildverhältnis beim Xperia für Aufsehen sorgen. BCG sieht Hoffnung für Sony. Der Konzern konnte 2020 in die Top 50 zurückkehren und das gleich auf Platz neun.