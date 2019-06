Ericsson

In den USA und in Japan hat Ericsson dank der Huawei-Debatte schon neue Kunden gewonnen. Auch in Westeuropa rechnet der schwedische Netzausrüster mit einer höheren Nachfrage. Bislang hat Ericsson 19 internationale Aufträge für den 5G-Ausbau erhalten. Damit liegt der Konzern auf Platz drei. Sein Weltmarktanteil an Telekom-Netzen ist mit 15 Prozent aber nur etwa halb so groß wie der von Marktführer Huawei (28 Prozent).