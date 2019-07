TÜV Nord erledigt Kfz-Gutachten per Kamera

Der TÜV Nord erledigt Kfz-Gutachten per Kamera. Die Sachverständigen müssen sich das Auto nicht mehr vor Ort ansehen, sondern können es durch die Kamera eines Kollegen begutachten. Ein Schadensgutachten wird erstellt und sofort per PDF an den Kunden versandt. Dadurch werden Prozesse, die sonst Wochen gedauert haben, enorm verkürzt. Die Technik dafür stammt vom Unternehmen Live-Expert. Der TÜV Nord übernahm das Unternehmen Ende 2017. Die Technik soll in Zukunft auch weitere Prüfungsverfahren des TÜV Nord vereinfachen.