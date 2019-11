#1 USA

Die USA belegten laut UNWTO bei den Touristenankünften 2018 nur Platz drei hinter Frankreich und Spanien. Aber nirgendwo gaben ausländische Besucher auch nur annähernd so viel Geld aus wie in den Vereinigten Staaten. 214 Milliarden US-Dollar (plus zwei Prozent) waren fast dreimal so viel wie beim Zweitplatzierten Spanien.