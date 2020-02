Hermès

Verknappung entfacht Begehrlichkeiten und niemand beherrscht das im Luxusgeschäft so exzellent wie Hermès. Das Unternehmen steht quasi an der Spitze einer Exklusivitäts-Pyramide. Louis Vuitton etwa bietet seine Produkte ausschließlich in eigenen Geschäften, aber auch online an. Chanel beschränkt den Verkauf von Taschen und Mode auf die Boutiquen. Hermès treibt das Spiel bei den begehrten Handtaschen Birkin oder Kelly auf den Gipfel. Interessenten müssen häufig erst einmal andere Produkte kaufen, um sich als „würdig“ zu erweisen. Dann folgt oft ein aufwändiger Verkaufsprozess. Am Ende bekommt die Kundin dann noch nicht mal unbedingt die gewünschte Kombination aus Farbe und Material – und das für Preise ab rund 10.000 Euro. Früher haben bekannte Designer wie Martin Margiela und Jean-Paul Gaultier bei Hermès gewirkt. Die aktuelle Kreativdirektorin Nadège Vanhee-Cybulski ist aber nur Insidern ein Begriff. Bei Hermès ist die Marke der Star.