Was hinter dem Verein FC Bayern München steckt ist weltweit bekannt, geht auf mehr als hundert Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Die FC Bayern München AG jedoch wurde erst 2001 gegründet – von besagtem Verein, der gleichzeitig mit 75 Prozent der Anteile als Hauptaktionär fungiert. Jeweils 8,33 weitere Prozent halten die adidas AG, die Audi AG und Allianz SE. Die FC Bayern München AG ist in verschiedenen Abteilungen organisiert, wie der Lizenzspieler-Abteilung oder den FC Bayern Campus.

Als Arbeitgeber für rund 1000 Beschäftigte, als Unternehmen und Verein betont die FC Bayern München AG das bayerische „mia“, also ein Wir-Gefühl, Gemeinschaft. Auch das Geld können die Münchner ganz gut zusammenhalten – der Gesamtumsatz des Konzerns betrug in der Saison 2018/19 750,4 Millionen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 14,1 Prozent entspricht.

Immerhin bekommt die Region auch was ab vom Kuchen des Serienmeisters – im wahrsten Sinne des Wortes, denn während der Corona-Pandemie hat der FC Bayern München zum Beispiel Torten an Pflegeheime verteilt. Manche karitativen Einrichtungen und Vereine durften sich aber auch über Finanzspritzen freuen, und der Handel in München immerhin über Zuspruch und Solidarität für lokales Einkaufen.

Für das Ranking „Attraktivste Arbeitgeber der Stadt“ hat Statista 3200 Arbeitgeber aus 25 Städten ausgewählt – und die Arbeitnehmer vor Ort abstimmen lassen. Rund 13.600 Arbeitnehmer, die entweder in den jeweiligen Städten oder in einem Umkreis von 25 Kilometern wohnen, haben im März 2020 an der Befragung teilgenommen. Sie bewerteten dabei nicht nur ihren eigenen Arbeitgeber, sondern konnten auch Bewertungen für andere lokale Firmen abgeben. Die Befragten beurteilten auch, ob Unternehmen am Standort sowohl wirtschaftlich als auch für gemeinnützige Zwecke aktiv sind – und ob sie gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Geschäftspartnern sozial verantwortlich handeln. Die kompletten Ergebnisse finden Sie hier.