„Den Facebook-Konzern verlassen seine Führungskräfte“: Was haben Sie jüngst bei dieser Meldung gedacht? Ich folgte zunächst dem frame, wie die nahegelegte Interpretation einer Nachricht heute so gerne genannt wird. Denn zu der Information, „der langjährige Zuckerberg-Vertraute und Produktchef Chris Cox scheidet aus“, gesellten sich in den Artikeln viele Krisen-Symptome von Facebook. Bei mir als Leser kam damit die folgende Botschaft an: Weil Chris Cox seine Arbeit nicht mehr gefällt, muss es schlecht um Facebook stehen.

Aber geht diese Formel wirklich auf: Missfallen = Misserfolg?

Wirkt der Kaffee schon?

Ich war vergangene Woche auf einer Konferenz, bei der ich mal nicht gesprochen habe, das ist selten. Ständig wurde ich gefragt: Wie bewerten Sie den Vortrag, den Tagungsraum, das Essen, das Hotel, den Kaffee, die Bedienung? Feedback, bitte!

Gefällt Ihnen dieser Artikel bis hierher?

Mir ist das relativ egal! Denn ich will Ihnen nicht gefallen, sondern eine Wirkung erzielen. Das ist ein wesentlicher Unterschied, wenn es um mehr als eine Rückmeldung zum Kaffee geht. Auch in Unternehmen wird heute nach jedem zweiten Meeting, Vortrag, Projekt oder einer Personalmaßnahme ein Feedback-Bogen verschickt – dort steht dann in anderen Worten: „Wie fandest du’s?“ Das ist genauso unnütz wie bei Universitäten. Nach jedem Semester müssen meine Studenten einen langen Fragenkatalog ausfüllen – den Bogen bekomme ich dann auch zugeschickt und soll daraus lernen. Aber was zeigen die Feedbacks?

Was ist Wirkung?

Der Fragebogenausfüller bewertet: Denkt der Mensch da vorne genauso wie ich? Passt das zu meinen Annahmen, zu meinen Glaubenssätzen, was der da sagt? Fand ich den Referenten kompetent (ob er das ist, kann er oft gar nicht einschätzen). Es wird also Gefallen gemessen, aber darauf kommt es bei einer Universität genauso wenig an wie bei Unternehmen!

Die entscheidende Messgröße muss für Führungskräfte, Referenten oder Dozenten lauten: Habe ich bei meinem Publikum eine Wirkung erzielt? Wirkung ist für mich, wenn der Zuhörer durch mich etwas neu reflektiert oder sein Verhalten ändert. Ein guter Impulsgeber (oder Vorgesetzter) sollte auch Fragen stellen, die sein Zuhörer richtig bescheuert findet, die er nicht mag. Aber: Die ihn weiterbringen.

Seine primäre Referenz muss der Markt sein, dort muss er Wirkung entfalten. Ob ihn seine Mitarbeiter dafür abfeiern, ist sekundär.