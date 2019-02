Die Diskussionen um die Dieselfahrverbote – sie kommen … und gehen aber irgendwie nicht wieder. Im Gegenteil: Sie erleben in fröhlicher Regelmäßigkeit nahezu täglich eine Wiedergeburt. Jetzt demonstrieren in Stuttgart auch schon Menschen mit gelben Westen, mon dieu …

Obwohl – das Schwierigste an diesen ganzen Debatten ist doch die beständig mitschwingende moralische Komponente. Schließlich geht’s hier um den Klimaschutz. Und den Umweltschutz. Und die Zukunft unseres Planeten. Sobald sich jemand eine differenzierende Betrachtung erlaubt, drehen sich die Köpfe und das Geschrei geht los: „Du willst unseren Planeten zerstören!“

Um eins gleich vorweg zu nehmen: Nein, genau wie Sie will ich unseren Planeten auf keinen Fall zerstören. Wäre ja idiotisch, so als Bewohner desselben. Und dennoch bzw. genau deshalb: Differenzieren möchte ich in jedem Falle.

Die Moralkeule schlägt zu

Denn das größte Dilemma, in dem sich Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Medien – kurz: diejenigen, die sich an dieser moralischen Debatte beteiligen – befinden, ist die Tatsache, dass sie die falsche Diskussion führen. Dass sie sich an Details wie dem Diesel festhalten, weil er gerade im Trend und durch den großen Skandal um Volkswagen sowieso im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit steht.

Ich kann der politischen Führung nicht vorwerfen, dass sie sich an den moralischen Mainstream koppelt. Zum einen will sie logischerweise wiedergewählt werden und muss daher sehr genau schauen, was das Volk bewegt und will. Und zum anderen ist es natürlich einfacher, sich ideologischen Ansichten und moralischen Maßnahmen zu unterwerfen.

Aber war’s das schon? Liegen unsere Interessen nicht eigentlich höher? Also, meine schon.

Ganz schön abgehoben

Und in guter Vollmer-Manier möchte ich Ihnen dazu eine Geschichte erzählen: Ich bin vor einigen Jahren von einem Vortrag zurückgereist – aus Sofia über München nach Hannover. Das war der Tag, an dem der Orkan Kyrill über Europa tobte. Ich wusste das aber nicht, weil ich keine Nachrichten geguckt hatte. Beim Anflug auf München merkte ich: „Okay, bisschen heftiger.“

Und dann stieg ich aus: Quasi alle Flüge von und nach München waren annulliert, alle Autos verliehen und alle Hotels ausgebucht. Auf der Abfluganzeige aber stand, dass mein Flug nach Hannover „planmäßig“ abheben würde. Nun stand ich also da und fragte mich: „Soll ich das wirklich machen? Soll ich es riskieren, bei diesen Verhältnissen in den Flieger zu steigen?“

Ich habe mich getraut. Ich stieg ein und zum ersten Mal in meiner langjährigen Karriere als Vielflieger stand statt des Stewards der Kapitän selbst im Gang. Er sagte uns: „Sie sind jetzt an Bord und alles wird gut, denn am Boden ist alles viel schlimmer als in der Luft. Der Start wird ein bisschen unruhig, in der Luft geht’s gerade und bei der Landung… na ja… – wissen Sie, ich habe auch zwei Kinder und will auch nach Hause.“ Sie können sich vorstellen, dass uns allen angst und bange war.