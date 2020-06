Das sind die zehn reichsten Tech-Milliardäre

#9 Ma Huateng

In China gilt Ma Huateng mit seinem Vermögen von 38,1 Mrd. US-Dollar als der zweitreichste Milliardär des Landes. In der Tech-Branche reicht es für den Tencent-Mitbegründer für Platz neun. Tencent ist das größte Internet-Unternehmen der Volksrepublik. Der Konzern hält neben Beteiligungen an bekannten Spieleherstellern wie Activision („Call of Duty“, „World of Warcraft“), auch Anteile an einigen Milliarden-Start-ups. Dazu gehören die Messenger-App Wechat sowie Minderheitsbeteiligungen an Spotify und Snap.