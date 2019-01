#9 Thomas Schmidheiny

Als Chef der Holderbank baute Thomas Schmidheiny den Schweizer Konzern zu einem weltweit führenden Zementhersteller aus. Seit 2001 heißt das Unternehmen Holcim. Auch nach der Fusion mit Lafarge ist Schmidheiny immer noch einer der Großaktionäre des Unternehmens. Seinen Sitz im Verwaltungsrat des Konzerns gibt er im April 2018 auf. Schmidheiny besitzt vier Weingüter in der Schweiz, in Kalifornien, in Australien und in Argentinien. Sein Vermögen wird auf 5 Mrd. Dollar taxiert.