Nach Monaten im Homeoffice erwägen einige Unternehmen langsam die Rückkehr ins Büro. Aber wie ist es Deutschland bisher mit Remote Work ergangen? Und was vereinfacht die Arbeit von zu Hause auch in Zukunft? Das Capital Briefing zum Thema

Schon seit Mitte März befindet sich gut jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland im Homeoffice. Nach den Lockerungen in einigen Bundesländern ziehen einzelne Unternehmen jetzt eine Rückkehr ins Büro in Erwägung. Aber nicht überall gelingt der Schritt zurück einfach und schnell. Und so manche Mitarbeiter und Vorgesetzte haben an dem Konzept Remote Work mittlerweile auch Gefallen gefunden. Andere sehen sich dagegen mit den permanenten Herausforderungen der Arbeit von zu Hause konfrontiert.

Was bei Remote Work zur Herausforderung werden kann und was es zu beachtet gilt, fasst das Capital Briefing für Sie zusammen.

Deutschland im Homeoffice – fünf Herausforderungen

Aufgrund der Corona-Pandemie lassen Firmen, die die technischen Möglichkeiten haben, ihre Mitarbeiter zumeist von zu Hause arbeiten. In der Praxis stößt der Plan von Remote Work aber auf einige Hindernisse

Versicherungsschutz im Homeoffice: Das muss man jetzt wissen Viele der Menschen, die aufgrund der Corona-Krise im Homeoffice arbeiten, tun dies nun zum ersten Mal. Das Prinzip Homeoffice folgt jedoch eigenen Regeln, auch beim Versicherungsschutz. Unfälle zu Hause sind im Gegensatz zum Büro etwa oft nicht abgedeckt. Das müssen Sie jetzt wissen.

Zehn Tricks um mehr am Tag zu schaffen

Der Arbeitstag ist kann im Remote Work voller Ablenkungen sein – gerade wenn man zum ersten Mal aus den eigenen vier Wänden arbeitet und sich auf den neuen Arbeitsalltag erst einstellen muss. Diese smarten Tricks helfen, mehr zu schaffen und Ziele schneller zu erreiche.

Zehn Tipps wie ich mein Team im Homeoffice führe

Durch die Corona-Pandemie ist Remote Work für viele Firmen ein Weg, bei niedriger Ansteckungsgefahr produktiv zu bleiben. Die Arbeit von zu Hause kann aber auch ins Auge gehen. Denn die größte Gefahr für das Gelingen sitzt im Chefsessel. Wie Sie ihr Team als Chef möglichst gut durchs Homeoffice führen, lesen Sie hier.

Typische Homeoffice-Phrasen und was sie eigentlich meinen

Mit dem Homeoffice hat sich auch der Arbeitsalltag geändert. Manche der Situationen aus Telefon- und Videokonferenzen fallen dabei so oft, dass sie schon fast typische für Remote Work geworden sind. Eine nicht ganz ernst gemeinte Analyse der gängigsten Homeoffice-Phrasen finden Sie hier.

Die Corona-Krise bedroht die Gleichberechtigung

In unserer Gastbeitrags-Serie zu Deutschlands Top 40 unter 40 verleiht Capital der nächsten Generation der Entscheider und Gestalter eine Stimme zur Corona-Krise. Dazu gehört auch Katharina Schulze, Grünen-Chefin in Bayern. Weshalb Frauen den Laden am Laufen halten – und warum sie in der Corona-Krise oft die Verlierer von Remote Work sind, lesen Sie hier.