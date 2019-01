Dauerhafter Erfolg basiert auf Zielen

Passen meine eigenen Ziele und meine vorhandenen Kapazitäten sowie Ressourcen überhaupt zusammen? Fundierte Planungen und realistische Einschätzungen sollten der erste Ansatz, der erste Schritt Richtung Erfolg sein. Die Realität sieht anders aus:

Externe Ziele und Fremdvorschläge der Geschäftspartner, Kollegen und aus dem Umfeld werden ohne Bedenken und aus Bequemlichkeit übereilt angenommen. Der Haken: Menschen ohne eigene Ziele sind nie auf Dauer erfolgreich. Was sich schon sehr bald an der Oberfläche zeigt, ist die Kraftlosigkeit der Ziele, die von anderen vorgegeben wurden.

Doch was finden wir in außergewöhnlichen Biografien? Sie zeigen alle eine Definition von Zielen, Einschätzungen der vorhandenen und zu erreichenden Kompetenzen auf – stets unter ständigem Einbezug der vorhandenen Ressourcen. Viele Unternehmen und Selbstständige besuchen beim Nacheifern dieser Biografien Seminare, studieren Motivationsbücher – alles vergeblich. Am Ende stehen Frustration und Enttäuschung auf der Agenda – die Erfüllung bleibt weiterhin aus. Als Konsequenz ergibt sich daraus, dass sich viele mit den grundlegenden Themen in der Zukunft nicht mehr beschäftigen wollen, um sich lieber dem Fluss des Lebens hinzugeben.

Doch was ist der Grund für verfehlte Ziele? „Nach meiner Erfahrung liegt es fast immer daran, dass die gesetzten Ziele nicht zu den Ressourcen (Träume, Werte, Talente, Energien, Antriebe) der jeweiligen Person gepasst haben“, sagt Wolfgang Allgäuer.