Am Aufstieg in den Euro Stoxx 50 ist das Tech-Unternehmen Prosus knapp gescheitert. Doch im September gibt es eine neue Chance. Von dem Index-Aufstieg dürfte die Aktie profitieren

Fast wäre die Technologie-Holding Prosus per 22. Juni in den Euro Stoxx 50 aufgestiegen. Bis zuletzt hatte es so ausgesehen, als könnte es der Titel über einen „Fast Entry“ in den Index schaffen. Doch nach dem Höhenflug bis auf ein Rekordhoch von 84,08 Euro sind die Papiere wieder deutlich zurückgefallen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Bei der nächsten regulären Überprüfung im September, wenn die „weicheren“ Kriterien deutlich leichter zu erfüllen sind, dürfte Prosus ein Platz im Euro Stoxx 50 kaum noch zu nehmen sein.

Der Konzern ist seit September vergangenen Jahres nicht nur in Johannesburg, sondern auch an der Euronext in Amsterdam notiert. Das Unternehmen wurde vom südafrikanischen Medien- und Internetkonzern Naspers abgespalten, der noch mit 72,5 Prozent an Prosus beteiligt ist. Dadurch hatte Naspers seine Beteiligungen an Internetunternehmen wie Delivery Hero oder auch Tencent über Prosus an die Börse gebracht. Diese sind der aktuelle Kurstreiber Nummer eins, gelten sie doch als Profiteure der Corona-Krise.

Vom bevorstehenden Indexaufstieg sollten positive Kursimpulse ausgehen. Risikobewusste Anleger sollten sich schon vorab positionieren, um davon zu profitieren.