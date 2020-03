Im Markt für Videogames herrscht hohe Kaufbereitschaft. Zudem wächst die Industrie mit hohem Tempo. Laut dem „Global Games Market Report 2019“ von Newzoo hat die Branche 2019 einen Umsatz von 152,2 Mrd. Dollar erzielt, knapp zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Die Newzoo-Experten sagen voraus, dass die Umsätze bis 2022 auf 196 Mrd. Dollar anschwellen werden.

Treiber des Wachstums ist das Segment „Mobile“, also Games für Smartphones und Tablets. 2019 ist dieses Segment um 26,7 Prozent gewachsen und stand für rund 45 Prozent der Einnahmen. In diesem Marktumfeld hat sich Media and Games Invest (MGI) aussichtsreich positioniert, wobei die Strategie auf Zukäufe zielt: In den vergangenen sechs Jahren wurden mehr als 25 Unternehmens- und Asset-Übernahmen getätigt.

Ein wichtiges Kriterium für die Erweiterung der Gruppe sind Synergie- und Integrationspotenziale. Zu den wichtigsten Portfoliounternehmen zählt unter anderen Gamigo, dessen Beteiligung MGI soeben von 53 auf 98 Prozent aufgestockt hat. Die dabei zugrunde liegende Bewertung übersteigt die Marktkapitalisierung von MGI deutlich. Wir nehmen den Nebenwert als spekulative Beimischung ins Tradingdepot auf.