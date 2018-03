Im vergangenen Jahr ist die IT Competence Group in die roten Zahlen gerutscht. 2018 will die IT-Beratung den Turnaround schaffen. Weil die Chancen dafür gut stehen, hat die ITCG-Aktie Potenzial.

2017 verlief für die IT Competence Group (ITCG) durchwachsen. Das Unternehmen, das mit seinen mehr als 200 Mitarbeitern Beratung und Dienstleistungen rund um das Thema IT mit dem Fokus auf Consulting, Managed Services und Professional Services anbietet, musste einen Umsatzrückgang von 25 Mio. auf 21 Mio. Euro hinnehmen. Das operative Ergebnis (Ebitda) drehte von plus 0,2 Mio. auf minus 0,75 Mio. Euro.

„Wir waren zu sehr auf Wachstum ausgerichtet und mussten die Strukturen anpassen, als die Auslastung ausblieb“, erklärt Vorstand Wolfgang Wagner. 2018 steht die Rückkehr in die schwarzen Zahlen an: „Bei einem Umsatzwachstum von zehn Prozent soll das Ebitda 2018 bei 0,3 Mio. bis 0,6 Mio. Euro landen. Wir sind bei diesem Ausblick äußerst zuversichtlich, ihn auch in jedem Fall zu erreichen.“ Wachstumstreiber ist der stetig steigende Bedarf an IT-Beratung aufgrund von Boomthemen wie IT-Sicherheit, Cloud Computing und Prozess-Automatisierung. „Wir sind gut ins Jahr gestartet und setzen alles daran, dass der Anteil wiederkehrender Erlöse zunimmt“, so Wagner.

Gelingt der Turnaround, hat die Aktie großes Potenzial. Vergleichbare Wettbewerber sind um ein Vielfaches höher bewertet. Da bei Micro Caps wie ITCG oft schon kleine Orders ausreichen, um Kurse kräftig zu bewegen, sollten Anleger ein Kauflimit setzen sowie Risikobereitschaft und Geduld mitbringen.