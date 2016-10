KTG: 60 Mio. Euro aus Managerversicherung?

05. Okt 2016 , Thomas Steinmann, Jens Brambusch

Etwa 10.000 Kleinanleger hatten Anleihen von KTG Agrar für rund 342 Mio. Euro gezeichnet. Am morgigen Donnerstag findet in Hamburg die Gläubigerversammlung statt.

"Trittbrett" für Energiesparte

Der Kauf der KTG Agrar durch die branchefremde Bremer Gustav-Zech-Stiftung, so mutmaßt ein mit dem Deal Vertrauter, sei zudem lediglich ein Trittbrett gewesen, um an die KTG Energie mit ihren Biogasanlagen zu gelangen. Auch die wurde Ende September in die Insolvenz geschickt. Damit steht eine weitere Anleihe in Höhe von 50 Mio. Euro im Feuer. Durch die Insolvenz könnten sich neue Besitzer der Forderungen der Anleger entledigen.

Über die KTG Agrar hält die Zech-Gruppe bereits 51 Prozent der Anteile an der Energiesparte, deren Führungsriege durch Experten der Kanzlei Görg ersetzte wurde. Görg wiederum war bereits beim Kauf der KTG Agrar Berater von Zech.