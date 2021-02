Im Pandemie-Jahr 2020 mussten Reise-Start-ups schon bald um ihre Existenz kämpfen. Kaum einer anderen Branche hat die Corona-Krise so früh zugesetzt wie dem Tourismus. Im März hatte die erste Welle beinah das komplette Segment lahmgelegt. Reihenweise Stornierungen und ausbleibende Buchungen lösten bei den bislang bei Investoren so beliebten Travel-Tech-Start-ups einen Schock aus. Eine Umfrage des Bundesverbands Deutsche Startup e.V. zu Beginn der Pandemie deutete das Ausmaß an: Schon im April 2020 sahen sich knapp 96 Prozent der befragten Reise-Start-ups in ihrer Existenz bedroht. Wie steht es um die Branche jetzt?

„Je länger der Lockdown andauert, desto mehr Firmen werden auf der Strecke bleiben – Start-ups nicht ausgenommen“, sagt Filip Dames vom Wagniskapitalgeber Cherry Ventures ntv.de. Reise-Start-ups hätten bereits zu Beginn der Pandemie ihre Kosten senken müssen, beispielsweise durch Kurzarbeit. „Besser stehen Firmen da, die auf der Infrastrukturseite Software anbieten, die Reiseveranstalter, Hotels oder Fluggesellschaften digitalisieren. Der Bedarf ist nach wie vor groß“, sagt Dames, der mit Cherry Ventures auch im Busunternehmen Flixbus investiert ist.

Im vergangenen Jahr musste Flixbus seinen Betrieb in Deutschland monatelang einstellen. Jetzt fahren die grünen Busse wieder nicht. Der geplante Neustart zu Weihnachten wurde abgesagt. Die Bilanz ist brutal: Im Corona-Jahr 2020 hat das Start-up mit weltweit 30 Millionen Fahrgästen nicht mal halb so viele Menschen befördert wie vor der Krise. Zum Vergleich: Im wichtigsten Markt Deutschland nutzen 2019 allein 22 Millionen Fahrgäste Flixbus. Dass die Busse sehr bald wieder fahren, damit rechnet Geschäftsführer André Schwämmlein nicht. „Wir haben ein klares Ziel, worauf wir hinarbeiten, nämlich Sommer und zweite Jahreshälfte 2021“, sagt Schwämmlein. „Der Anspruch ist da, dass wir wieder ein großes, flächendeckendes Netz haben und von der kalifornischen Küste bis in die Osttürkei fahren.“ Am Ende komme es aber auf ein, zwei oder drei Monate auch nicht an. Zunächst sei es wichtiger, die Corona-Pandemie zu überwinden.

Umsätze stark eingebrochen

Auf Anfrage von ntv.de teilt das Unternehmen mit, man habe während der Pandemie sorgfältig geplant und gewirtschaftet und in Deutschland bereits im vergangenen Frühjahr Kurzarbeit eingeführt. Zusätzlich helfe eine große Finanzierungsrunde aus dem Sommer 2019. Das Geld sei zwar ursprünglich für eine Expansion geplant gewesen, helfe aber jetzt dabei, dass Flixbus gut durch die Krise komme. Fallen Kontakt- und Reisebeschränkungen, sieht Schwämmlein sein Unternehmen gut aufgestellt. Denn es transportiert hauptsächlich jüngere Fahrgäste – und ein Blick nach Asien macht ihm Hoffnung: „In China hat man gesehen: Die Jungen reisen dort schneller wieder als die Alten, Reisen am Boden erholt sich schneller als in der Luft. Da sind wir gut positioniert.“

Auch für das Online-Reiseportal Urlaubsguru war 2020 das herausforderndste Jahr in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Die Umsätze sind durch die Corona-Pandemie stark eingebrochen. „Zwischendurch lief es wieder etwas besser, denn während der Sommermonate waren klassische Pauschalreiseziele wie Mallorca und Griechenland wieder gefragt. Der Deutschlandtourismus hat ebenfalls die Kassen etwas aufgebessert“, sagt Gründer Daniel Krahn ntv.de. Unterm Schnitt liege das Unternehmen aber weiterhin deutlich unter den Umsätzen aus den Vorjahren.

Das Unternehmen musste nicht nur rund 40 Angestellte entlassen. Ein Großteil der Mitarbeiter ist auch seit März 2020 in Kurzarbeit. Trotz all dieser Einsparungsmaßnahmen musste das 2012 gegründete Unternehmen erstmals einen Kredit aufnehmen. „Wir haben es bis hierher geschafft und werden uns auch weiter durchboxen“, sagt Krahn. Für das Jahr 2021 sei man noch finanziell abgesichert.