Friedrich Merz

Er gilt als klarer Favorit des konservativen Parteiflügels: Friedrich Merz. Bis zum Kampf um die Parteispitze im Jahr 2018 hatte den früheren Vorsitzenden der Bundestagsfraktion niemand mehr auf dem Zettel. Denn 2009 hatte Merz sich aus der Bundespolitik zurückgezogen – maßgeblich wegen jahrelanger Differenzen mit Kramp-Karrenbauers Vorgängerin Angela Merkel. Nach der knappen Niederlage gegen Kramp-Karrenbauer in 2018 ist Merz aber wieder deutlich präsenter in den Medien und der Partei. Anfang Februar kündigte er an, er werde seinen Aufsichtsratsposten beim Vermögensverwalter Blackrock aufgeben, um seine Partei „noch stärker bei ihrer Erneuerung“ zu unterstützen. Zum Rücktritt Kramp-Karrenbauers äußerte sich Merz zurückhaltend: „In so einer Situation ist kluges Nachdenken wichtiger, als schnell zu reden“, ließ er über seinen Sprecher mitteilen.