Im schier ewigen und ermüdenden Kampf gegen das Virus hat es diese Woche zwei Ereignisse gegeben, die bemerkenswert sind: Der französische Präsident hat seine ungeimpften Landsleute beschimpft, in einer gezielten Provokation. Er werde sie nicht zwangsimpfen oder ins Gefängnis stecken, aber: „J‘ai très envie de les emmerder“. Emmerder ist ein Verb, das in deutschen Zeitungen mit „piesacken“ oder „nerven“ übersetzt wurde, in englischen Medien mit „piss off“, was vermutlich treffender ist. Denn im Wortstamm steckt das französische Wort „merde“.

In den USA wiederum haben Mitglieder des früheren Pandemie-Beratungsteams von Joe Biden sich in amerikanischen Zeitungen zu Wort gemeldet. Und die Mediziner, alles hoch geachtete Leute, hatten eine Botschaft: Es sei höchste Zeit für eine neue Strategie im Kampf gegen das Virus: Sie fordern eine Phase des „New Normal“, in der Inzidenzen weniger die Politik treiben. „SARS-CoV-2 wird bleiben, sich entwickeln und uns immer wieder überraschen“, hieß es einem der drei Aufsätze. Andere US-Virologen warnen darüber hinaus vor einem Leben mit „forever-boosting“.

Die Provokation und die Publikationen kamen in einer entscheidenden Phase dieser Pandemie, die der Jahreswechsel nur äußerlich eingeleitet hat. Eine Phase, in der nahezu alle Nationen mit ähnlichen Fragen ringen: Impfpflicht – ja oder nein? Alles offen lassen – oder noch einmal schließen? Und: Omikron – von der Pandemie zur Endemie? Letztere ist die entscheidende, die Metafrage.

2022, das ist sicher, wird Jahr III der Corona-Pandemie. Aber es wird anders werden, werden müssen, das zeichnet sich ab (auch wenn man bei solchen Prognosen immer vorsichtig sein muss, eine neue Variante kann alles wieder verändern).

Jetzt aber sind wir bei Omikron. Und nicht nur Omikron rast. Die Folgeerscheinungen und Folgeschäden in einer immer gereizteren, erschöpften und gespaltenen Gesellschaft sind erheblich, und sie führen uns zurück zu einer Frage, die ganz am Anfang der Pandemie einmal gestellt wurde: Ob das Mittel gegen die Pandemie (das damals allein Lockdown hieß) irgendwann schlimmer ist als die Krankheit selbst. In der ersten Phase im Jahr 2020 war das eindeutig nicht der Fall; 2021, dem Jahr der großen Impfkampagnen, war diese Frage bis November irrelevant, weil Impfungen für die übergroße Mehrheit in allen Ländern tatsächlich die Rettung und Hoffnung brachten.

Und jetzt? Da wir zwischen Boostern, Monsterwellen und Lockdowns, die nicht mehr so heißen, treiben? Wir spüren, wie die Frage nach dem „Leben mit dem Virus“ in neuer Gestalt immer intensiver rumort. Weil in vielen Ländern zu viele Menschen ungeimpft sind. Weil Impfungen ihre Schutzwirkung verlieren. Und weil andererseits eine Gesellschaft, die sich immer wieder verschließt, ihre Freiheiten einschränkt, die sich verkriecht und in Angst- und Hoffnungsschleifen und Vertröstungsszenarien lebt, auf einen kollektiven Burn-out, wenn nicht gar Kollaps zusteuert. (Außer man lebt in China.)

Wir müssen als Gesellschaft nicht nur die Frage der Freiheit diskutieren und differenzierter bewerten, wie es vor Weihnachten etwas erregt getan wurde. Sondern auch die Frage des Risikos.

Dieser Tage wurde bei den Infektionen weltweit die Schwelle von 300 Millionen überschritten, vermutlich haben wir nur einen Teil erfasst. Es hat mehr als ein Jahr gedauert, wie die „New York Times“ nochmal vorgerechnet hat, bis weltweit die ersten 100 Millionen Coronavirus-Fälle registriert wurden, und nur die Hälfte dieser Zeit, bis die nächsten 100 Millionen infiziert waren. Die dritten 100 Millionen kamen in knapp fünf Monaten, da große Teile der Menschheit in vielen Ländern, sowohl der reichen als auch der armen, nicht geimpft sind – und weil Omikron sogar diejenigen infiziert, die geimpft sind.

Der Trend deutet allerdings darauf hin, so die „NYT“, dass sich „der düstere Rhythmus der letzten zwei Jahre – eine Welle von Infektionen, gefolgt von einer Welle von Krankenhausaufenthalten und dann Todesfällen -– geändert hat, zum großen Teil wegen des Schutzes, den die Impfstoffe bieten.“ (Lesenswert dazu auch die Analyse auf Twitter des Financial Times-Journalisten John Burn-Murdoch am Beispiel Londons.)

NEW: first thread of 2022 is an Omicron situation update, starting with a detailed look at UK hospitals, before going international.

Let’s start with severity, and the most important chart:

Despite steep rises in cases and patients, the number on ventilators has barely risen. pic.twitter.com/p1mzD7DorK

— John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) January 4, 2022