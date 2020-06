Wirecard & Co.Sechs Firmen, sechs Bilanzskandale

Olympus (2011)

Seit den 1990er-Jahren versteckte der japanische Optikspezialist Olympus Verluste im Wertpapiergeschäft hinter milliardenschweren Übernahmen. Aufgedeckt wurde der Bilanzbetrug in Höhe von umgerechnet 1,3 Mrd. Euro 2011 vom ehemaligen Vorstandschef Michael Woodford. Frisch befördert wurde er auf Ungereimtheiten in den Bilanzen aufmerksam. Aufklärungsversuche endeten mit seiner Entlassung im Oktober 2011. Woodford leitete daraufhin wichtige Firmendokumente an die Medien weiter. Im November machte Olympus den Bilanzbetrug schließlich öffentlich. Die Aktie verlor daraufhin um 29 Prozent. Eine unabhängige Kommission benannte später 19 ehemalige und amtierende Manager als Verantwortliche für den Betrug, darunter auch der ehemalige Konzernchef Tsuyoshi Kikukawa. Olympus verklagte die Führungskräfte. Kikukawa und fünf weitere Manager wurden 2017 zu Schadensersatz in Höhe von 529 Mio. US-Dollar verurteilt.