Andreas Neubert leitet als Chief Scientific Officer des Biopharmakonzerns IDT Biologika. Das Unternehmen aus Dessau-Roßlau unterstützt biopharmazeutische Firmen bei der Herstellung und Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln. Mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) und der Ludwig-Maximilian-Universität München arbeitet IDT auch an der Entwicklung eines eigenen Corona-Impfstoffs.

Nach dem Impfgipfel hält Bundeskanzlerin Merkel an einem Impfangebot für alle bis zum Ende des Sommers fest. Wie realistisch ist das angesichts der Produktionsrealität?

ANDREAS NEUBERT: Das ist schwierig einzuschätzen und hängt davon ab, was bei den Herstellern geplant ist und was erfolgreich sein wird. Eine positive Entwicklung ist auf jeden Fall, dass die Hersteller der zugelassenen Impfstoffe ihre Produktion schon seit geraumer Zeit hochfahren, die Abläufe und damit verbundene Herausforderungen immer besser beherrschen und so auch in der Lage sind, größere Mengen zu fertigen. Auch wenn diese Mengen angesichts der enormen Nachfrage vielleicht nicht ganz ausreichen. Neben Deutschland und der EU haben ja noch viele andere Länder dringenden Bedarf. Was dagegen schwierig einzuschätzen ist, ist die Versorgung mit notwendigen Ausgangsstoffen für die Impfstoffe. Wir haben es zwischenzeitlich selbst erlebt, dass es zum Beispiel nicht so einfach ist, kurzfristig große Mengen an Injektionsflaschen für die Abfüllung, Filtersysteme oder andere Verbrauchsmaterialien zu bekommen. Allerdings haben die Hersteller auch dort reagiert und ihre Produktion gesteigert. Dass einige große Hersteller wie Bayer und GSK sich bereit erklärt haben, kleinere Impfstoffentwickler zu unterstützen, ist auch ein gutes Signal für mehr Kapazitäten in der Entwicklung, der Produktion und für den Vertrieb.

Was macht die Impfstoffherstellung so komplex?

Die Impfstoffherstellung beginnt immer mit einem biotechnologischen Verfahren. Diese können sehr komplex sein. Bei einem mRNA-Impfstoff ist es noch relativ überschaubar, weil es auf einem bakteriellen System beruht. Das heißt in den Bakterien werden Plasmide als DNA produziert, diese DNA wird dann als Muster zur Synthese des Wirkstoffes, der Boten-RNA, genutzt. Bei Vektor-Impfstoffen ist das komplexer, hier wird der Virusvektor genetisch konstruiert und als Saatmaterial für die Infektion von Zelllinien verwendet. Die Zellen produzieren als einzelne Minifabriken die Impfviren. Diese Zellen sind lebende Organismen mit einem eigenen Stoffwechsel und eigenen Enzymsystemen. Zellen reagieren auf die Kultivationsbedingungen und können die Herstellung der Impfviren abbrechen, wenn die Konditionen nicht optimal sind. Die Folge ist eine sinkende Ausbeute und gegebenenfalls ein nicht qualitätsgerechter Wirkstoff. Diese Bedingungen können sich durch eine schwankende Qualität der Ausgangsstoffe, durch geänderte Scherkräfte bei Rührprozessen oder andere Umgebungstemperaturen in vergrößerten Fermenteranlagen ergeben. All diese Fragen sind lösbar, erfordern aber experimentelle Daten. In einem normalen Entwicklungsprozess dauert es Jahre, bis dieser Punkt erreicht ist. Dann kann man damit sehr stabil große Mengen produzieren. Aber die Dringlichkeit der aktuellen Entwicklung erschwert das.

Als eine Lösung für größere Herstellungskapazitäten wird immer wieder der Aufbau neuer Produktionsstätten genannt. Wie schnell lässt sich das umsetzen?

Produktionsstätten neu aufzubauen ist eine ziemliche Herausforderung. Wenn man Glück hat, wie Biontech in Marburg, dann gibt es Produktionsstätten, die bisher für andere Zwecke genutzt wurden und die jetzt umgestellt werden können. Wenn man das Glück nicht hat und Produktionsstätten neu aufbauen will, muss erstmal das Gebäude entstehen, dann die Ausstattung mit der entsprechenden Technik erfolgen und dann wird es spannend, wenn die Technologie überführt wird und zu testen ist, ob die Produktion wie geplant funktioniert. Danach kann die Produktion beginnen, wobei man immer erst mal an mehreren Chargen zeigen muss, dass alles funktioniert. Das dauert in der Regel drei bis vier Jahre. Derzeit werden auch neue Produktionsstätten nach diesem System zumindest in Schallgeschwindigkeit aufgebaut. Das ist sinnvoll, wird aber nicht kurzfristig zusätzliche Impfstoffe bereitstellen.

Aktuell prüft der Bund, wie die Produktionskapazitäten bei IDT Biologika für Corona-Impfstoffe genutzt werden können. Wie schnell wäre es möglich, Ihre Kapazitäten entsprechend zu nutzen?

Die IDT ist ein Unternehmen, was Lohn- und Auftragsfertigung anbietet. Insofern ist das unser tägliches Geschäft seit Jahrzehnten, für sicher über hundert Kunden und ebenso viele Produkte. Das hat natürlich zur Folge, dass unsere Kapazitäten mit Produkten belegt sind, die schon am Markt sind. Wir hatten schon seit Mai 2020 Anfragen für Covid-19-Impfstoffe. Einzelne Projekte haben wir umgesetzt, andere waren noch vage, weil niemand genau wusste, ob sein Impfstoff am Ende auch wirklich zugelassen werden kann. Es ist auch keine gute Idee, jetzt die Produktion für lebensnotwendige Medikamente und Impfstoffe auszusetzen und stattdessen Covid-19-Impfstoffe zu produzieren. Da würde es Engpässe an anderen Stellen geben. Das ist also immer eine Balance, die man einhalten muss.

Und wenn man langfristig die Kapazitäten ausweitet?

Wir haben im letzten Jahr – und das haben wir auch mit dem Bundesgesundheitsministerium besprochen – ein Konzept mit der Möglichkeit entwickelt, langfristig eine Produktionskapazität für pandemische Impfstoffe aufzubauen. Also, Produktionshallen die man nutzt, sobald die Notwendigkeit besteht. Wir können in diesen Hallen zwischenzeitlich auch andere Produkte herstellen. Denn es gibt in der biomedizinischen Forschung so viele neue Produkte, dass man gar nicht die Angst haben muss, dass man diese Kapazitäten nicht füllen kann. Aber Kapazitäten für pandemische Impfstoffe vorzuhalten, ist keine einfache Entscheidung – welche Technologie ist gefragt, wie sieht so eine Produktionslinie dann aus, welche Abfülltechnologie wird gebraucht? Das sind komplexe Fragestellungen. Trotzdem ist mittlerweile die Erkenntnis gereift, dass man für solche komplexen Arzneimittel Kapazitäten braucht, die man vorhalten muss und die man im Notfall schnell nutzen kann.