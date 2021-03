Der 2018 als Login-Dienst der deutschen Wirtschaft gestartete Identity-Spezialist Verimi bekommt eine zweite Chance. Laut Recherchen von Finanz-Szene.de und Finance Forward investieren vier der zwölf Gesellschafter – nämlich die Deutsche Bank, die Allianz, VW Financial Services und Samsung – noch mal eine insgesamt achtstellige Summe in das Berliner Unternehmen.

Darüber hinaus soll ein neuer, namentlich nicht bekannter Investor bereit sein, sich ebenfalls in signifikantem Umfang an Verimi zu beteiligen. „Das ist ein sehr prominenter Name und wird dem Projekt noch mal einen richtigen Schub verleihen“, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Läuft alles glatt, soll der neue Investor in den nächsten Wochen präsentiert werden.

