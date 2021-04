Die Europa-Expansion will nicht so richtig gelingen. Während das Versicherungs-Start-up Lemonade im vergangenen Jahr die Einnahmen verdoppeln konnte und an der Börse mit 5,7 Mrd. Dollar bewertet wird, sehen die Zahlen in Deutschland eher bescheiden aus. Im ersten vollen Jahr nach dem Start knackt die US-Firma nicht einmal die Millionen-Marke: Gerade mal 618.895 Euro hat sie an Versicherungsprämien eingenommen. Dem stehen Schadenzahlungen von etwa 800.000 Euro entgegen, wie ein neuer Geschäftsbericht zeigt. Lemonade ist in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden am Markt, trotz der Startphase waren die Erwartungen höher.

Die deutschen Insurtechs, die auch eine eigene Versicherungslizenz besitzen, konnten in den vergangenen Jahren viele Millionen einsammeln, einige eifern mit ihren Angeboten dem US-Unicorn nach. Sie starteten mit einfachen Versicherungen wie Haftpflicht und Hausrat und haben ihr Angebot mittlerweile erweitert. Die Zahlen für das Jahr 2019 sahen bei einigen noch durchwachsen aus. Die Finanzaufsicht Bafin hatte kürzlich die Kapitalanforderungen für Versicherungs-Start-ups erhöht. Die Behörde habe „bei neu zugelassenen Unternehmen verstärkt beobachtet, dass sie ihre Ergebnisprognosen erheblich verfehlen“, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Frank Schäffler. Und: „Insbesondere entstehen deutlich höhere Kosten als geplant.“ Vor allem der Aufbau der Technologie sei teuer.

Die Bundesregierung listet dabei auch Versicherungs-Startups wie Coya, Neodigital, Element oder Ottonova auf, insgesamt sechs Firmen besitzen mittlerweile eine eigene Lizenz. Doch wie hat sich ihr Geschäft tatsächlich entwickelt? Neue Finanzberichte zeigen, dass die Unternehmen zumindest im vergangenen Jahr ihre Ergebnisse alle verbessern konnten – teilweise mit einem starken Wachstum.

