An einer Gelegenheit für die große Ankündigung hätte es nicht gefehlt: Wefox-Gründer Julian Teicke sprach erst kürzlich mit Journalisten von Business Insider und Reuters über die ambitionierten Pläne seines Unternehmens. Für das kommende Jahr peilt das Berliner Insurtech nämlich einen Umsatz von 300 Mio. Euro an, bereits in diesem Jahr soll das Geschäft schon mindestens 100 Mio. Euro einbringen, heißt es in dem Agenturbericht. Damit dürfte der Versicherungsanbieter, dessen Geschäft aus einer Maklerplattform und der eigenen Versicherung One besteht, bereits zu den umsatzstärksten Finanz-Start-ups Deutschlands zählen.

Was Teicke hätte ankündigen können, ist eine Finanzierungsrunde von bemerkenswerter Höhe: Nach Informationen von Finanz-Szene und Finance Forward hat Wefox im September mindestens 100 Mio. Euro von Investoren eingesammelt. Dabei bekam das Unternehmen erst im vergangenen Jahr knapp 100 Mio. Euro von seinen Geldgebern.

