#10 Polen

In Polen waren 2020 laut der Weltbank knapp 31,0 Prozent der Landesfläche von Wäldern bedeckt. Diese Flächen summierten sich auf 94.830 Quadratkilometer. Damit war Polen der Statistik zufolge weltweit die Nummer 56 und lag in Europa an zehnter Stelle. 1990 waren lediglich 88.820 Quadratkilometer Wald in Polen erfasst worden.