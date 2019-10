Afrika ist in vielerlei Hinsicht gespalten, doch die Kluft zwischen Stadt und Land ist die tiefste. Armut und Hunger sind zumeist ländlich. Hauptstädte wie Nairobi boomen, das Hinterland hält nicht Schritt. Auch Afrikas digitale Vernetzung ist keine Ausnahme: Umschlingen Internet-Giganten längst den Kontinent mit eigenen Unterseekabeln, um an strategische Städte anzuknüpfen, so ringen engagierte Start-ups darum, auch entlegenen Landstrichen das Internet zu bringen – also jenen am Rande der Technologiegesellschaft.

Eine solche Gründerin ist in Deutschland gerade mit dem renommiertesten Preis ausgezeichnet worden, den das Land für gesellschaftspolitische Anerkennung in Afrika zu bieten hat. Erstmals würdigte die Deutsche Afrika-Stiftung eine junge Unternehmerin, der gar Kanzlerin Angela Merkel die Trophäe überreichte: Die gekürte Juliana Rotich ist so eine Wegbereiterin, IT-Pionierin und Gallionsfigur der IT-Szene in Kenia. „Der Preis wirft ein Schlaglicht auf digitale Wertschöpfung, wo man sie nicht vermuten würde“, sagte sie zum Dank.

Ihre Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte, weil sie zuerst eine digitale Nachrichtenbörse gegründet hat, über die anfangs Gewaltexzesse nach umstrittenen Wahlen von Zeugen online dokumentiert werden konnten und die mittlerweile auch bei Katastrophen gute Dienste leistet. Vor allem aber ist sie Mitgründerin des Start-ups BRCK, dessen Name so ausgesprochen wird wie der Ziegelstein im Englischen. Die Firma erleichtert die digitale Kommunikation und revolutioniert so den Informationsfluss in Kenias Peripherie: mit einer Kombination aus Modem, Server und Speicher, die – auf Masten montiert – über einen Dienst namens „Moja“ das Internet öffentlich zugänglich macht. Der Dienst ist kostenlos, weil werbefinanziert. Und das eben auch in Dörfern, die sich Datenpakete sonst nicht leisten könnten.

Vier von zehn Afrikanern nutzen heute das Internet

Dabei ist Kenia neben Südafrika und Nigeria ein Musterland der Digitalisierung. Noch 2008 hatten nur acht Prozent der Bevölkerung Zugang zum Internet, heute sind es 88 Prozent. Das Land steht stellvertretend für Afrika als einer der letzten Riesenmärkte für organisches Wachstum. Die Informations- und Kommunikationsbranche liefert sich dort einen Wettlauf. Im Durchschnitt sind inzwischen vier von zehn Afrikanern online, in absoluten Zahlen sind es 523 Millionen, gegenüber mehr als 447 Millionen in Lateinamerika oder 328 Millionen in Nordamerika.

Jedoch ist bei der Verbreitung noch viel Luft nach oben: Sie liegt weit hinter den 52 Prozent in Asien, 68 Prozent in Lateinamerika, 87 Prozent in Europa und 89 Prozent in Nordamerika. Wenn in dem bevölkerungsreichen Nigeria 112 Millionen Menschen online sind, dann ist das schon jeder fünfte Internetnutzer Afrikas. Bemerkenswert ist zudem die Korrelation zwischen der urbanen und der ländlichen Bevölkerung: 567 Millionen der 1,3 Milliarden Afrikaner 2019 leben in Städten, das sind rund 40 Prozent.

In Kenia hat die Verlegung von Glasfaserkabeln viel bewirkt. „Wir haben 4G in den meisten Städten und passable Anbindung in den meisten Landesteilen“, sagt Preisträgerin Rotich. Entscheidend seien aber die Kosten: Wenn ein Kleinunternehmer 20 bis 30 Prozent seines Einkommens für den Anschluss an die Datenautobahn aufwenden müsse, blieben ihm viele Chancen des Internets weiter verschlossen, ob bei Einkauf, Akquise oder der Teilnahme an begehrten Ausschreibungen der Regierung. An dieser Stelle kommt BRCK mit seinen Internetboxen ins Spiel.