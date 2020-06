Der Re-Start der 1. und 2. Bundesliga ist gelungen. Die ersten fünf Spieltage konnten erfolgreich als Geisterspiele absolviert werden, und auch in der 3. Liga rollt mittlerweile wieder der Ball. Es wurde weder von größeren Fanansammlungen noch von einer bedeutenden Zahl neuer Corona-Ansteckungen infolge der Wiederaufnahme des Spielbetriebs berichtet. Insofern scheinen die Voraussetzungen für die Zahlung der für die Clubs der 1. und 2. Bundesliga so wichtigen Fernsehgelder gesichert.

Trotz weiterhin stark verminderter Einnahmen aus Ticketing und Merchandising scheint die ohne Fernsehgelder drohende Insolvenzwelle von Clubs beziehungsweise deren Lizenzspielbetrieben (zumindest vorerst) abgewendet. Doch Vorsicht ist geboten: Wie verschiedene Fälle in anderen Bereichen der Gesellschaft wie Schlachthöfe oder Kirchen zeigen, können die Infektionszahlen schnell wieder ansteigen und zu einem erneuten Shutdown führen. Wissenschaftler warnen eindringlich vor einer zweiten Corona-Welle.

Der Sport ist diesbezüglich noch exponierter als andere Branchen, da bereits der Ausfall weniger Mannschaften infolge eines Ausbruchs des Corona-Virus den gesamten Spielbetrieb der Ligen beeinträchtigen und aufgrund der damit verbundenen Wettbewerbsverzerrungen zu einer Störung der sportlichen Integrität und damit einer sportlichen Bedeutungslosigkeit des weiteren Wettbewerbs führen würde. Zudem hat die erfolgreiche Wiederaufnahme des Spielbetriebs die heftige Kritik aus vielen Teilen der Gesellschaft, einschließlich weiter Teile der fußballaffinen Öffentlichkeit, an einer Fortsetzung der Bundesligen überdeckt. Auch der erfolgreiche Neustart mit Geisterspielen hat die grundsätzliche Skepsis gegenüber einer Fortsetzung der Bundesliga nicht beseitigen können. Die gesellschaftliche und grundsätzliche Kritik an einer „Sonderbehandlung“ des Fußballs bleiben Risikofaktoren für eine erfolgreiche Beendigung der Saison und damit für den vollständigen Zufluss der Fernsehgelder – und sie belasten womöglich auch noch die kommende Spielzeit 2020/2021.

Diese Risiken sind Anlass genug, sich mit einer wenig beachteten Frage auseinanderzusetzen: Was sind eigentlich die Konsequenzen eines Saisonabbruchs, dem damit voraussichtlich verbundenen Wegfall eingeplanter Medieneinnahmen und der – vielfach als das Damoklesschwert schlechthin beschriebenen – daraus resultierenden Insolvenzgefahr für einige Clubs?

Der durch das Corona-Virus ausgelöste externe Schock, wie Ökonomen es nennen, wird einen deutlichen Effekt in den Bilanzen der Clubs zeigen. Zudem trifft die Corona-Krise nicht nur einzelne Clubs, sondern die gesamte Fußballbranche. Laut eines „Kicker“-Berichts vom Anfang April droht 13 der 36 in der DFL organisierten Clubs ohne einen Spielbetrieb noch in der laufenden Saison die Insolvenz. In der 3. Liga dürfte die Situation noch dramatischer sein: Laut eines Berichts von „Focus Online“ von Ende April soll die Liste der Insolvenzen in der 3. Liga sogar unabhängig von der Fortsetzung des Spielbetriebs länger werden. Selbst DFB-Präsident Fritz Keller rechnet mit dramatischen Folgen der Corona-Pandemie und schließt Club-Insolvenzen nicht aus. Der Beinahe-Insolvenzfall des Zweitligisten Karlsruher SC sowie die aktuelle Diskussion um die Sanierung beziehungsweise Planinsolvenz des 1. FC Kaiserslautern, dessen Antrag beim Insolvenzgericht erst am Montag dieser Woche erfolgte, dienen als konkrete Beispiele. Die „Roten Teufel“ könnten damit sogar den Startschuss für die Insolvenzwelle auslösen.

Wirtschaftliche Krisen im Fußball sind besonders



Die Erklärungsansätze für die bisherige hohe Resistenz des Profifußballs gegen Insolvenzen, vor allem gegen endgültige Liquidationen sind in der besonderen Funktionsweise dieser besonderen Branche zu finden.

Fußballclubs führen ihren Lizenzspielbetrieb entweder in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder als eingetragener Verein. Sie sind dabei Arbeitgeber, Steuerzahler, schließen Verträge ab wie jedes andere Unternehmen und setzen Millionenbeträge um. Aber im Kern sind sie kulturelle Artefakte, die tief in ihren geographischen Regionen und der Gesellschaft verwurzelt sind. Die Rechtsformhülle kann zwar durch Insolvenz gefährdet werden, der Kern ist jedoch „quasi-unsterblich“. Denn es gibt für Fans weder Transferperioden, um ihren Verein zu wechseln, noch gibt es für die Historie und Tradition eines Clubs eine „Auswechselbank“, um ruhmreiche Legenden, Erfolge und Misserfolge auszutauschen. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass sich (regionale) Politik – unter Berücksichtigung des rechtlichen Rahmens – und (regionale) Wirtschaft für den Erhalt eines solchen kulturellen Artefaktes entscheiden und in der Regel rettende Maßnahmen einleiten werden.

Die Wertschöpfung im Sport ist grundsätzlich ein ko-kreativer Prozess, das heißt nicht der Club alleine verkauft eine erstellte Leistung, sondern viele Parteien, einschließlich seiner Fans, erstellen die Leistung gemeinsam. Die Clubs beziehungsweise die Ligen stellen hierfür im Prinzip die Plattform. Hinzu kommt, dass ein Club alleine kein vermarktbares Produkt anbieten kann, er braucht Konkurrenten, die mit ihm unter Einhaltung bestimmter Regeln kooperieren. Diese sogenannte „Kooperenz“ (eine Symbiose aus Kooperation und Konkurrenz) bedeutet, dass Clubs einander benötigen und, anders als „gewöhnliche“ Wirtschaftssubjekte, keinen Nutzen durch ein Monopol haben. Würde ein Club vom Markt verschwinden, so müsste ein anderer Club im Sinne eines Nullsummenspiels nachrücken, aber kein Club wird seine Anteile am Spielbetrieb dadurch direkt vergrößern können. Somit ist eine Liquidation, insbesondere wertvoller Konkurrenten, für keinen Club, Fan, Medienunternehmen oder Sponsor ein wünschenswertes Szenario.

Durch den Zusammenschluss von Clubs zu Ligen und der Definition von verbindlichen Standards im sportlichen und wirtschaftlichen Bereich (beispielsweise die zentrale Vermarktung von Medienrechten, die 50+1-Regel, Punktabzüge bei Eröffnung von Insolvenzverfahren oder das Lizenzierungsverfahren der DFL beziehungsweise des DFB) wird eine weitere besondere Funktionsweise des Profifußballs deutlich: Die Clubs sind integraler Bestandteil eines gemeinsamen Angebots und dessen sportlicher Integrität und Reputation, die etwa durch das Ausscheiden von Clubs mitten in der Saison negativ beeinträchtigt würden.

Diese Funktionsmechanismen bilden einen natürlichen Rettungsschirm im Profifußball. Je größer die Strahlkraft des „kulturellen Artefaktes“, desto stärker wirkt der Rettungsschirm. Man könnte sagen, dass zahlreiche Clubs, insbesondere die sogenannten Traditionsclubs, mittlerweile „too popular to fail“ sind. Nicht zu unterschätzen ist aber auch der Einfluss der teils besonderen Finanzierungsstrukturen auf die ohnehin schon schwierige Beurteilung von Insolvenzantragsgründen im Kontext des Profisports.