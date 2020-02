Neuseeland

Kein Staat ist im „2020 Bloomberg Innovation Index“ so stark abgerutscht wie Neuseeland. Es büßte fünf Plätze ein und kam nur noch auf Rang 29. Nachbar Australien schaffte es auf Platz 20. Neuseeland schnitt am besten beim Anteil an Forschern (Platz 22) ab. Mangelnde Wertschöpfung und der geringe Anteil an Hochschulabsolventen aber drückten das Endergebnis. Nicht gerade Innovationsmeister sind auch die Isländer. Sie belegten erneut Platz 23 und landeten damit drei Ränge vor Russland.