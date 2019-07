#1 Hamburg

Die Hansestadt Hamburg ist seit Jahrhunderten eine Perle des deutschen Handels. Das schlägt sich im ersten Platz dieses Rankings nieder. Die Hafenstadt kann laut DDW 64 Top-Familienunternehmen vorweisen. Das sind doppelt so viel wie beim Zweitplatzierten München. Hamburg punktet mit einem überproportional großen Anteil an Handelsunternehmen. Spitzenreiter nach Umsatz ist die Otto Group mit der Tochterfirma Hermes. In der Rangliste der Bundesländer kommt Hamburg auf den fünften Platz. Geht es nach dem Gesamtumsatz der ansässigen Firmen, führt Wolfsburg dank Volkswagen die Städteliste an.