In Deutschland herrscht in einigen Regionen nahezu Vollbeschäftigung. Davon können andere EU-Staaten nur träumen, die noch unter den Nachwirkungen der europäischen Schuldenkrise leiden. Eurostat, die Statistikbehörde der Europäischen Union veröffentlicht regelmäßig Arbeitsmarktdaten für alle Länder der Gemeinschaft. Sie zeigen deutlich die krassen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. In diesen Ländern ist die Arbeitslosenquote am höchsten.

@GettyImages / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #7 Zypern Arbeitssuchende in einem Jobcenter in Nikosia: Zypern konnte die Arbeitslosenquote von 11,1 Prozent im Jahr 2017 auf 7,5 Prozent im Herbst 2018 drücken. Die Arbeitslosigkeit im Inselstaat verzeichnet einen Rückgang um mehr als 3 Prozent. Auf dem Höhepunkt der Krise im Jahr 2014 lag die Quote bei rund 16 Prozent. @dpa / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #6 Finnland Finnland verzeichnet mit 7,6 Prozent Arbeitslosigkeit einen Rückgang der registrierten Erwerbslosen um genau einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr. Die Einschätzung dieser Zahl hängt vom Standpunkt der Betrachtung ab: Zwar liegt Finnland mit seiner Quote noch knapp unter dem EU Durchschnitt von 8,1 Prozent, doch ist die Jugendarbeitslosigkeit von 17,4 Prozent ein besonderes Problem. @dpa / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #5 Kroatien Der jüngste Mitgliedsstaat der EU kämpft sich mit 8,5 Prozent derzeitiger Arbeitslosigkeit aus einer zweistelligen Quote von 11,1 Prozent im letzten Jahr und kehrt damit nach zehn Jahren auf Vorkrisenstand zurück. Die Jugendarbeitslosigkeit ist auch in Kroatien ein besonderes Problem: An dieser Wand stehen die Namen von jungen Frauen und Männern, die das Land verlassen haben, um im Ausland zu arbeiten. @dpa / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #4 Frankreich Warteschlange in einer französischen Arbeitsagentur: Frankreich ist, trotz der wirtschaftlichen Erholung der letzten Jahre und der Wirtschaftsreformen seines Präsidenten, mit einer Arbeitslosenquote von 9,3 Prozent noch auf Platz vier in der EU. Als besonders brisant erweist sich die hohe Jugendarbeitslosigkeit in den Städten. @dpa / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #3 Italien Jobcenter in Italien: das Land leidet unter einer immensen Staatsverschuldung und relativ hoher Arbeitslosigkeit. Jedoch greifen die Probleme hier noch wesentlich tiefer als bei seinem westlichen Nachbarn. Die Arbeitslosigkeit ist mit einer Quote von 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zwar um 1,5 Prozent gesunken, doch wird diese positive Entwicklung von einer Jugendarbeitslosigkeit von 31 Prozent überschattet. @dpa / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #2 Spanien Mit 15,2 Prozent liegt die Arbeitslosenquote in Spanien im zweistelligen Bereich. Immerhin gibt es im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung von genau zwei Prozent. Das Land wurde von der Finanzkrise schwer getroffen und hatte zeitweise mit einer Arbeitslosigkeit in Höhe von 26 Prozent zu kämpfen. Ein Schuldenberg in Höhe von 96,7 Prozent des BIPs wird später einmal von der heute jungen und zu einem Drittel arbeitslosen Generation geschultert werden müssen. @Getty Images / 7 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #1 Griechenland Arbeitslose stehen Schlange vor dem Eingang eines Arbeitsamtes in Athen: Griechenland weist im August 2018 eine Arbeitslosenquote von 19,1 Prozent auf. Auch wenn der Mittelmeer-Staat damit dem allgemeinen Trend folgt und seine Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent verringern kann, bleibt er auch in puncto Arbeitslosigkeit das Sorgenkind Nummer eins der EU. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 39,1 Prozent.