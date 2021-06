#1 Bulgarien

In keinem Land der EU ist Arbeit mit Abstand so billig wie in Bulgarien. Die Statistiker verzeichneten für 2020 einen Durchschnittswert von 6,40 Euro. Eine Arbeitsstunde in Bulgarien kostete damit weniger als ein Siebtel der Arbeitskosten im EU-Spitzenreiter Dänemark und weniger als ein Viertel der durchschnittlichen Arbeitskosten in der EU. Das Ergebnis von Bulgarien lag 7,0 Prozent über dem Vorjahr. Auch hier hat sich das Wachstum in der Corona-Pandemie verlangsamt. 2019 belief sich das Plus auf 11,3 Prozent.