#1 Estland

In keinem EU-Mitgliedsstaat sind die Arbeitskosten 2020 auch nur annähernd so stark gesunken wie in Estland. Die Statistiker verzeichneten einen Rückgang um 6,6 Prozent. Estland war damit fast zehn Prozentpunkte vom EU-Durchschnitt entfernt. Es kam am Ende auf nur 13,70 Euro je Arbeitsstunde, was im EU-Vergleich Platz 18 bedeutete.