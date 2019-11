Tutaka

Mini-Seifen in Plastik verpackt, Einweggeschirr und -Hotelslipper. Auch im Hotel fällt so einiges an Abfall an. Das Hamburger Start-up Tutaka hat deshalb eine Plattform für Gastgeber der Hotel- und Gastronomiebranche entwickelt, die ihr Business nachhaltiger gestalten wollen. Das Angebot umfasst dabei über 200 nachhaltige Produkte – von recycelten Karton-Kleiderbügeln über Trinkhalme aus Glas und upgecycelten Küchenutensilien bis hin zu schicken Holzmöbeln aus nachhaltiger Forstwirtschaft und Textilien aus Bio-Baumwolle. Nach Angaben des Start-ups können umweltbewusste Mitstreiter hier mit geringem Eigenaufwand nachhaltig einkaufen und so ihren ökologischen Fußabdruck verbessern.