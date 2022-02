Zahlreiche Prominente wählen am 13. Februar 2022 den Bundespräsidenten. In der Bundesversammlung sitzen Pandemie-Bekämpfer, Fluthelfer, Topsportler – und Angela Merkel

Die Wahl des Bundespräsidenten wird 2022 zur Großveranstaltung. Zu den 736 Bundestagsabgeordneten – so viele wie nie zuvor – gesellen sich in der Bundesversammlung am 13. Februar 2022 ebenso viele von den Landtagen ernannte Vertreter. Die Corona-Abstandsregeln tun dann ein übriges, dass das Staatsoberhaupt nicht wie sonst üblich im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes gewählt werden kann. Stattdessen geben die 1472 Delegierten ihre Stimme nebenan in der Halle des Paul-Löbe-Hauses ab. In dem Gebäude tagen sonst die Ausschüsse des Parlaments.

Wer wählt den Bundespräsidenten?

Einzige Aufgabe der Bundesversammlung ist es, den Bundespräsidenten zu bestimmen. Dass Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier zum zweiten und damit letzten Mal für fünf Jahre gewählt wird, galt als gesichert. Der einstige Außenminister von der SPD ist der Kandidat der Ampelkoalition und wird auch von der Union unterstützt. Überschattet wurde diese Einigkeit in Pandemiezeiten durch die Kampfkandidatur des CDU-Politikers Max Otte. Der Chef der umstrittenen Werteunion ließ sich von der AfD aufstellen. Seine Partei leitete daraufhin ein Ausschlussverfahren ein. Die Linke schlug den parteilosen Arzt und Verleger Gerhard Trabert vor. Er ist seit 2009 Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie im Fachbereich Sozialwesen der Hochschule RheinMain in Wiesbaden.

Die Zusammensetzung der Bundesversammlung wird von den Bundesländern bestimmt. Wie viele Vertreter sie entsenden können, bemisst sich nach der Bevölkerungszahl. Die Spanne reicht von sechs Delegierten aus Bremen bis 156 Vertretern aus Nordrhein-Westfalen. Die Landesparlamente schicken meist eigene Abgeordnete, amtierende Ministerpräsidenten oder Bundesminister, um den Bundespräsidenten zu wählen. Zu Stellvertretern des Volkes werden aber auch verdienstvolle Bürger oder bekannte Persönlichkeiten ernannt.

Dies sind einige der prominenten Mitglieder der 17. Bundesversammlung.