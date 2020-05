Michelle Obama

Die ehemalige First Lady ließ in ihren Memoiren eigentlich verlauten, selbst keine politischen Ambitionen zu verfolgen. Ob sie Interesse an dem Posten als Vizepräsidentin hätte, ist daher fraglich. Diese Bedenken äußerte auch Biden. Zwar lobte er Michelle Obama in den höchsten Tönen und sagte, er werde sie augenblicklich für den Posten nominieren, sollte sie denn Interesse haben. Allerdings glaubt er das selbst nicht: „I don't think she has any desire to live near the White House again.“ Als ihr Mann Barack Obama 2008 in den Präsidentschaftswahlkampf einstieg, fungierte sie als seine Beraterin und redigierte seine Reden. Politische Erfahrung und Kenntnisse würde sie also durchaus mitbringen.