#9 Tata Sons

Das Unternehmen wurde 1868 Jamshedji Tata gegründet, noch heute ist es zu 73 Prozent in Familienbesitz. Zu Tata Sons gehören diverse Tochterunternehmen in Indien und anderen Ländern, die 2017 rund 100 Mrd. US Dollarumsetzten. An der Spitze steht Natarajan Chandrasekaran.