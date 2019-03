An Altkleidern verdienen Afrikas Staaten mit

Spitzenzölle werden auch auf Altkleider erhoben. Die Tatsache ist wenig bekannt. Zuerst wurde die Altkleiderindustrie aus Industrienationen dafür kritisiert, mit ihren Ausfuhren vor allem in Afrika die heimische Branche zu zerstören. Bekleidung ist aber längst in chinesischer Hand. Und das Geschäft mit „Mitumba“ ist auf Afrikas Märkten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden, an dem mehrere hunderttausend Arbeitsplätze hängen. An Waren der Produktgruppe 630900 – „andere konfektionierte Spinnstoffwaren; Warenzu-sammenstellungen; Altwaren und Lumpen“ – verdient außerdem der Staat kräftig mit. In Botswana, Lesotho, Namibia, Südafrika oder Swaziland gelten Einfuhrzölle von 20 Prozent, jeweils erhöht um den Mengenzoll sind es schon um die 200 Prozent. Simbabwe führt in Afrika mit 825 Prozent, nur übertroffen vom lateinamerikanischen Ecuador mit 870 Prozent.