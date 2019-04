Markus Gabriel hat den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit und Gegenwart an der Universität Bonn inne und leitet das Internationale Zentrum für Philosophie in NRW und das Zentrum für Wissenschaft und Denken. Er hat bisher drei Bücher veröffentlicht, zuletzt „Der Sinn des Denkens“. Gabriel ist zudem Teil von Deutschlands Top 40 unter 40, die Capital einmal im Jahr wählt.



CAPITAL: Herr Gabriel, Sie forschen zum menschlichen Denken. Stimmt es, dass wir Menschen uns durch die Digitalisierung immer schlechter konzentrieren können?

MARKUS GABRIEL: Nein. Digitalisierung bedeutet, dass neue mediale Formate der Informationsteilung und – vermittlung zustande kommen. Traditionell ist jede Informationsübertragung eine Reduktion von Komplexität. Das heißt, die Wirklichkeit ist immer komplexer als alles, was wir über sie sagen können. Nun ist es so, dass in unserer digitalisierten Umgebung manches schlichtweg schneller geht. Man kann Texte schneller einsehen, schneller scannen. Das bedeutet auch, dass man manches zu schnell liest. Unsere Lese- und Schreibkultur ändert sich. Wir können uns also nicht schlechter konzentrieren, sondern wir können an einem einzigen Arbeitstag sehr viel mehr produzieren. Jede Form von Arbeit, an der Informationen beteiligt sind – wozu auch das Verfassen von Büchern und das Betreiben von Wissenschaft gehört – ist schlichtweg einfach nur schneller geworden, sodass wir sehr viel mehr leisten und das kommt uns als eine Zerstörung unserer Aufmerksamkeit vor.

Das heißt, wir schaffen es durch die Digitalisierung mehr Leistung zu bringen?

Also was passiert ist, dass wir sehr viel intelligenter werden. Intelligenz ist das Maß relativ zu einem bestimmten Zeitraum ein Problem zu lösen. Jemand, der eine Espressomaschine verwendet, löst das Problem, möglichst schnell Kaffein zu sich zu nehmen, intelligenter, als jemand der sehr langsam Kaffee kocht. Natürlich kann der sehr langsam gekochte Kaffee besser schmecken und wenn man das Ziel hat, den besser schmeckenden Kaffee zu produzieren, kann das immer noch die bessere Lösung sein. Wenn es aber darum geht, möglichst schnell Kaffein zu konsumieren, dann ist die moderne Nespressomaschine das, was uns buchstäblich intelligenter macht. Ebenso ist es intelligenter mit einem Laptop ein Buch zu schreiben, als mit einer Schreibmaschine. Nach diesem Maß werden wir durch die Digitalisierung also sehr viel schneller sehr viel intelligenter.

Verändert sich dadurch auch unsere Art zu denken?

Ja, uns steht sehr viel mehr Wissen zur Verfügung und damit ändert sich insofern unsere Art zu denken, als wir sehr viel mehr Arten zu denken kennen. Jeder kann mit seinem Smartphone sehr schnell zumindest einen gewissen grundlegenden Informationsstand in höherer Mathematik abrufen, auch ohne irgendeinen Beweis zu verstehen und unabhängig davon, ob ihn das interessiert oder nicht. Wir sind heute systemisch privilegierter als früher, also zum Wissen besser geeignet.

Welche Auswirkungen hat das auf unsere Gesellschaft?

Die Wissensexplosion, die die Digitalisierung mit sich bringt, hat zur Folge, dass Ungleichheiten und Machtverhältnisse sehr viel schwerer verschleiert werden können. Denn es ist ja völlig klar – dass ist gar nicht kritisch gemeint – dass jeder von uns, der eine bestimmte Position innehat, sei es ein einfacher Job, nicht möchte, dass jemand anderes diesen Job hat. Schließlich wollen wir ihn ja haben. Wir brauchen also eine Abfederung des Wettbewerbs, Sozialstaat heißt das bei uns, und diese Abfederung gelingt nur dadurch, dass wir auch gewisse Vorteile und Pfade verschleiern und nicht allen öffnen. Die Digitalisierung ändert diese alten Verteilungswege, weil es nun für alle viel leichter ist an Informationen wie zum Beispiel Jobausschreibungen zu kommen. Es ist ja heute viel leichter als vor 30 Jahren herauszufinden, wo beispielsweise eine bestimmte Stelle frei wird oder wie viel ein Unternehmen wert ist. Und dadurch, dass nun alle mehr wissen, ändert sich unsere Ökonomie radikal. Es gibt jetzt neue Systeme der Verschleierung von Machtverhältnissen.

Müssen wir als Gesellschaft mehr über die Auswirkungen der Digitalisierung reflektieren? Warum tun wir das nicht?

Wir müssen in der Tat sehr viel mehr darüber nachdenken, was die Digitalisierung mit uns macht und zwar auf die richtige Weise. Also nicht pessimistisch nach dem Motto, da ist eine neue gefährliche Technologie, sondern auch optimistisch. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, wir können jetzt noch mehr wissen und entsprechend müssen wir die Digitalisierung dazu nutzen, mündigere Bürgerinnen und Bürger für die Reproduktion des demokratischen Rechtsstaates zu produzieren. Wir müssen die Digitalisierung aktiv dem demokratischen Rechtsstaat unterwerfen, denn der ist ja per Definition unseres Grundgesetzes der einzige legitime Inhaber der Gewaltausübung. Dieses legitime Monopol der Gewaltausübung ist heute dadurch gefährdet, dass es globale Informationsstrukturen gibt, die den demokratischen Rechtsstaat gefährden.

Sie glauben, dass die Digitalisierung eine Gefahr für unsere demokratische Grundordnung ist?

Ganz genau. Die größte Gefahr seit dem Radio. Man darf nicht unterschätzen, dass wir eine nationalsozialistische Diktatur auf deutschem Boden ohne das Radio nicht gehabt hätten. Die Stimme Hitlers wurde damals ja auf eine ganz neue Art und Weise verbreitet. Erst später kam das neue Massenmedium Fernsehen. Das wurde in Deutschland dann wiederum sehr schnell öffentlich-rechtlich eingesetzt –zur Verbreitung des demokratischen Rechtsstaates und auch zur Verbreitung von Horrorbildern des Geschehens oder für Dokumentarfilme über Diktatur, um zu zeigen, was man alles nicht will.

Und heute?

Heute haben wir eine neue Welle, also ein neues Medium und dieses Medium ist von sich her nicht dem demokratischen Rechtsstaat und seinen Ideen unterworfen, sondern international aufgestellt. Ursprünglich dachte man – das war die Hoffnung des arabischen Frühlings – das jetzt einfach ein neues Medium automatisch wieder zur Demokratisierung führt. Diese Idee ist mit dem arabischen Frühling allerdings gestorben. Danach kamen die ganzen Wellen der anti-demokratischen Umstrukturierung, die wir jetzt immer noch erleben. Sie sind die Folgen einer naiven Vorstellung davon, dass Wissenschaft automatisch zur Verbesserung der Lebensumstände der Menschen führt. Man muss aber das Wissen auf eine richtige Weise verbreiten.