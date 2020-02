Oliver Zipse hat sich eine Hipster-Kulisse ausgesucht. An einem Abend Ende November spricht der noch relativ neue BMW-Chef vor ausgewähltem Publikum in Berlin. Er tut das im E-Werk, einem früheren Technoclub mit dem Charme alter Industriearchitektur, wie sie so beliebt ist in der Start-up-Hauptstadt – von der Decke hängen rostige Haken, die Wände sind unverputzt. Es gibt veganes Fingerfood und Detox-Drinks, irgendwas mit Gurke. Im Zentrum des Raums: der iNext, der Prototyp eines futuristischen Elektroautos, das ab 2021 in Serie gehen soll. Alles hier signalisiert Zukunft, eine neue Welt ohne Schadstoffe jeder Art.

Zipses Botschaft aber ist eine von gestern. „Wir werden sowohl in den Diesel als auch in den Ottomotor weiter investieren“, sagt der BMW-Chef. Es gehe darum, dem Kunden die „Power of Choice“ zu geben, ihm die Wahl des Antriebs zu überlassen. An keiner anderen Stelle bekommt Zipse mehr Beifall, die Car-Guys im Saal sind begeistert. Als er gefragt wird, ob sein Unternehmen damit nicht einen „Sonderweg“ beschreite, sagt er: „Es ist ja gut, dass nicht alle anderen das Gleiche machen.“

Der Satz ist typisch für die deutschen Autobauer in diesen Wochen: von Gemeinsamkeit keine Spur, jeder macht gerade seins. Ob bei der künftigen Rolle des Verbrenners, der Bedeutung von Plug-in-Hybriden oder der Frage, ob Batteriezellen in Deutschland gefertigt werden sollen oder nicht – nirgendwo ist man sich einig. Eine „deutsche Autoindustrie“ als einige Front gibt es nicht mehr. Die Konflikte reichen hinein bis in die eigene Lobby, den Verband der Automobilindustrie (VDA). Die Branchenmesse IAA geriet 2019 zum grandiosen Misserfolg. Verbandschef Bernhard Mattes musste gehen, die Suche nach einem Nachfolger wurde zur Qual.

Dabei gäbe es viele gute und dringende Gründe zu kooperieren. Der kalifornische Elektroautohersteller Tesla will sich mit einer neuen Fabrik in Brandenburg breitmachen. Sinkende Verkäufe und hohe Investitionen drücken auf die Gewinne. Der teure Umstieg auf Elektromobilität belastet die Konzerne. Die hohen Kosten wiederum vernichten Jobs: Im Wochenrhythmus verkünden Konzerne und Zulieferer, Tausende Arbeitsplätze streichen zu wollen.

Lauter Sonderwege

Mit dieser Aussicht vor Augen hatten BMW und Daimler noch Anfang des Jahres einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ebenfalls in Berlin verkündeten im Februar der damalige Konzernchef Harald Krüger und Daimler-Boss Dieter Zetsche, künftig enger kooperieren zu wollen. „Zusammen sind wir stärker“, sagte Krüger. Die beiden Konzerntöchter für Leihwagen in Großstädten, Drive Now und Car2go, sollten fusionieren. Auch beim autonomen Fahren und sogar bei Plattformen für Verbrennermodelle schien eine Zusammenarbeit möglich.

Doch in den vergangenen acht Monaten ist viel passiert. Zetsche übergab seinen Posten wie geplant an Ola Källenius, und Krüger wurde freundlich, aber bestimmt aus dem Amt gedrängt. Unter den Nachfolgern der beiden gehen die Projekte jedoch nur noch schleppend voran. Zipse erwähnt die Kooperation bei seinem Auftritt in Berlin gar nicht mehr. Die gemeinsame Share-Now-App wurde nach langer Verzögerung zwar freigeschaltet, aber immer noch wird man in die hauseigene Anwendung umgeleitet, wenn man BMWs buchen will.