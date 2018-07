#7: Shangri-La Hotels and Resorts

Den Anfang machte 1971 ein Hotel in Singapur. Seitdem hat der malaysische Unternehmer Robert Kuok sein Unternehmen mit Sitz in Hongkong zur größten Kette von Luxushotels in Asien gemacht. „Forbes“ führt Shangri-La Hotels and Resorts auf Platz 2881 seiner Liste der größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Das reicht im Hotel-Ranking für den siebten Platz.