Es dauert zwei Stunden und 37 Minuten, bis die Frage kommt, auf die alle warten. „Hat irgendjemand aus dem Weißen Haus mit Ihnen direkt oder indirekt über den Zinssatz kommuniziert“, fragt Brian Schatz, demokratischer Senator aus dem US-Bundesstaat Hawaii. Der Mann im Zeugenstand zögert. Er rollt die Unterlippe ein und zieht die Nasenflügel leicht hoch. Zum ersten Mal an diesem Vormittag im dunkel getäfelten Anhörungssaal des amerikanischen Senats zeigt Jerome Powells Fassade einen winzigen Riss.

Er halte es für unangemessen, über private Gespräche zu berichten, weicht der 66-Jährige aus. Eines wolle er jedoch sagen: „Ich fühle mich einer Geldpolitik verpflichtet, die nicht politisch ist.“

Die Botschaft kommt leise daher, doch am anderen Ende der Washingtoner Regierungsmeile, dort, wo der Präsident der Vereinigten Staaten sitzt, dürfte sie dröhnend angekommen sein. Denn ihr wahrer Inhalt ist eine Kampfansage: Powell ist bereit, die Unabhängigkeit der US-Zentralbank Fed zu verteidigen.

Es ist ein Kampf der beiden mächtigsten Männer der Welt: der Präsident der USA gegen den Präsidenten der US-Notenbank. Für beide geht es um ihre Zukunft, Karriere und Reputation. Auf dem Spiel stehen aber auch der längste Wirtschaftsaufschwung der US-Geschichte und die Arbeitsfähigkeit der wichtigsten Zentralbank der Welt. Bis zu einer möglichen Wiederwahl im Herbst 2020 zählen für Trump drei Zahlen: die Wachstumsrate der Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit und der Stand der US-Aktienmärkte. Aber maßgeblichen Einfluss auf diese drei Werte hat Powell – er legt die Grundlage für Trumps zweiten Triumph oder für seinen Sturz.

Powell war kein Jahr im Amt, als die Twitter-Tirade aus dem Weißen Haus einsetzte. Seither hat sie sich zum Dauerbeschuss ausgeweitet. Ende November vergangenen Jahres gab Trump den Notenbankern erstmals den Ratschlag, die Ohren aufzusperren – die Inflation sinke. Vier Wochen später, an Heiligabend, war die Stimmung schon komplett im Keller, die Fed sei das „einzige Problem“ der US-Wirtschaft, so Trump. Seither vergeht kaum eine Woche ohne Attacke.

The Fed “raised” way too early and way too much. Their quantitative tightening was another big mistake. While our Country is doing very well, the potential wealth creation that was missed, especially when measured against our debt, is staggering. We are competing with other…..

